«Заїдаю на стресі»: Ганна Саліванчук розповіла, чому не може прийти у форму та… поділилася новим рецептом (відео)

Популярна актриса Ганна Саліванчук, зірка серіалу «Одного разу під Полтавою» та фільму «Свінгери» розповіла фоловерам про важливість спорту та тренувань у своєму житті.

«Тренування не тільки позитивно впливає на здоров'я, а й дарує гарний настрій, почуття легкості та бадьорості. Щодо мене, я займаюся спортом регулярно, після тренувань я почуваюся енергійною та легкою», — розповіла вона, показавши одне зі своїх занять спортом.

При цьому Ганна нарікала, що сама поки що не може прийти у форму, оскільки в країні відбуваються "погані події", які вона заїдає "на стресі".

Читачі сторінки спробували втішити актрису, написавши, що навіть при "переїданні" вона виглядає дуже привабливо і просто приголомшливо.

Але, схоже, "страждання" Ганни з приводу постаті були в чомусь "награними", оскільки сьогодні вона показала, чим тішить вдома чоловіка та двох маленьких синів.

На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила відеорецепт домашніх сирків у шоколаді.

«Впевнена, що ваші діти будуть задоволені так само, як і мої», — припустила Саліванчук.

Деякі підписники Ганни вже встигли оцінити рецепт.

«Дуже смачно виходить, мої малюки з'їли відразу все», «Я дивуюсь і в той же час захоплююся масштабом твоєї фантазії, креативу, таланту, працездатності, продуктивності та людяності!», «Доця, молодець!» — пишуть вони.

При цьому ніхто не став натякати актрисі, що якщо готувати (і, звичайно, куштувати самій) такі смачні страви, то займатися спортом доведеться набагато більше.

Нагадаємо, раніше захоплення українців викликав опублікований Ганною рецепт м'ясного рулету з лаваша .

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