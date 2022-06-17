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«Оцінила вся сім'я»: рецепт м'ясного рулету у лаваші від зірки «Одного разу під Полтавою»

19:44 17 червня 2022
«Оцінила вся сім&#39;я»: рецепт м&#39;ясного рулету у лаваші від зірки «Одного разу під Полтавою»

Українська актриса, зірка комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка у Києві допомагає дітям, поділилася рецептом м'ясного рулету з лаваша.

«Ділюся з вами класним рецептом, який оцінила вся моя сім'я» - пише актриса в Instagram і показує процес приготування на відео.

Складові:

  • Лист лаваша — 2 шт.;
  • Сир — 300 гр;
  • Фарш — 400 гр;
  • Яйця — 2 шт. (одне у фарш, одне для змащування);
  • Цибуля;
  • Зелень;
  • Сіль, перець за смаком;
  • Кунжут за бажанням.

Лаваш випікається у духовці 30 хвилин при 180 градусах.

А ще з лавашем можна приготувати вдома шаурму. Її рецептом поділилася кулінарка Ірина Рудова.

Фото — скріншот

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