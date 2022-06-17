«Оцінила вся сім'я»: рецепт м'ясного рулету у лаваші від зірки «Одного разу під Полтавою»
Українська актриса, зірка комедійного серіалу «Одного разу під Полтавою» Анна Саліванчук, яка у Києві допомагає дітям, поділилася рецептом м'ясного рулету з лаваша.
«Ділюся з вами класним рецептом, який оцінила вся моя сім'я» - пише актриса в Instagram і показує процес приготування на відео.
Складові:
- Лист лаваша — 2 шт.;
- Сир — 300 гр;
- Фарш — 400 гр;
- Яйця — 2 шт. (одне у фарш, одне для змащування);
- Цибуля;
- Зелень;
- Сіль, перець за смаком;
- Кунжут за бажанням.
Лаваш випікається у духовці 30 хвилин при 180 градусах.
А ще з лавашем можна приготувати вдома шаурму. Її рецептом поділилася кулінарка Ірина Рудова.
Фото — скріншот156
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