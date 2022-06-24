«В рашистів фантомні болі»: в рф пропонують проводити «своє Євробачення» в окупованій Ялті

Ворожа рф вкрай болісно відреагувала на недопуск до участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» та на перемогу України у відповідному заході в Турині. Прогнозовано, що після того підконтрольні агресорові «кримські медіа» синхронно почали писати про нібито «нікчемність конкурсу», який «не має ніякого значення».

«А російський скандальний «авторитетний продюсер» та «батько шоу-бізнесу» Йосип Пригожин запропонував зробити «альтернативу Євробаченню» та проводити її в окупованій Ялті. Пропозицію «гаряче підтримала» фейковий «мер» окупованого кримського міста Яніна Павленко та зазначену «цікаву ідею» стала поширювати російська пропаганда, — повідомляє Асоціація інтеграції Криму. - Але авторам такого «імпортозаміщення» не спало на думку знайти відповідь на два простих питання. По-перше незрозуміло, як забезпечити «міжнародний рівень» фейкового «конкурсу», оскільки в окупований Крим жоден поважаючий себе виконавець третіх країн очевидно не приїде. Крім того, неясно, чому російські окупанти прагнуть поспіхом робити карго-культ саме з «Євробачення», яке не лише «нікчемний політизований захід», як писали окупанти на півострові ще місяць тому, але й належить до «європейської цивілізації», від якої, за злочинними заявами фейкового «кримського спікера» Володимира Константинова, нібито «Крим назавжди відмовився». За таких умов рупори фейкового «цивілізаційного розлому» серед кримських колаборантів продовжують обговорювати мовою ненависті навіть «музику, що має бути поза політикою. Наприклад, фейкового «сенатора від Криму» Ольгу Ковітіді наразі «дуже турбує», щоб у новому конкурсі «не взяли участь гомосексуалісти». А фейковий «глава Криму» Сергій Аксенов під час «візиту» до Феодосії, де він «обклав додатковою даниною» місцевих колаборантів, приділив величезну увагу «жахливому випадку», коли в одній зі шкіл міста відбувся виступ дітей під пісню українського виконавця Андрія Данилка».

Але насправді не боротьба з піснями Вірки Сердючки чи представниками ЛГБТ у шоу-бізнесі змусила російську пропаганду та кримських колаборантів згадати про «Євробачення». А сумні для російських агресорів перспективи повного краху їхніх злочинних планів щодо України. Тому російська пропаганда почала «на колінці» вигадувати «у відповідь» фейкові «конкурси» в окупованому Криму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що наступний пісенний конкурс відбудеться не в Україні, оскільки Європейський союз радіомовлення і телебачення (EBU) остаточно ухвалив рішення про його перенесення в іншу країну.

400

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter