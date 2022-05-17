«Євробачення» пройде в Україні: міністр культури Ткаченко заявив про підготовку до конкурсу

Феєрична перемога гурту Kalush Orchestra на «Євробаченні» у Турині стала третьою в історії України та принесла право нашій країні знову приймати конкурс. «У 2023 році пісенний конкурс пройде в Україні», — у цьому на 100% впевнений міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він відхилив пропозиції інших країн провести «Євробачення» у себе та спростував чутки про пошук нового майданчика.

За словами Ткаченка, українське місто, яке буде приймати конкурс, оберуть у ході дискусії. Можливо, це буде відбудований Маріуполь.

«Я думаю, що не оминути нам дискусії і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитись на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось уже починає говорити „а давайте шукати запасні майданчики“ — ні, це 100%. Де саме — у відбудованому Маріуполі чи іншому місті, гадаю, колеги радитимуться, бо суспільство у нас толерантне», — сказав Ткаченко в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, найближчим часом розпочнуться консультації щодо підготовки до конкурсу та вибору майданчика.

Нагадаємо, після перемоги Kalush Orchestra низка країн виявила бажання прийняти конкурс у себе. Польща, Італія, Іспанія та Швеція готові провести шоу, якщо Україна не зможе зробити це через російське вторгнення.

Нагадаємо, конкурс «Євробачення» двічі проходив у Києві. У 2005 році — після перемоги Руслани, та у 2017 році — після перемоги Джамали.

Після фіналу «Євробачення-2022» спалахнув скандал через голосування національних журі. Низка країн заявила, що в ефірі були озвучені інші оцінки.

А в Україні скандалять через те, що журі поставило 0 балів представнику Польщі, яка стала надійною опорою для українців під час війни.

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