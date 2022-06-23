Кіна не буде: у України остаточно відібрали «Євробачення»

Незважаючи на перемогу у «Євробаченні 2022» Kalush Orchestra, наступний пісенний конкурс пройде не в Україні — Європейський союз радіомовлення і телебачення (EBU) остаточно ухвалив рішення про його перенесення в іншу країну.

В EBU повідомили, що перенесення пов'язане з безпекою, і що питання про те, де провести Євробачення 2023 буде далі обговорюватися.

Організатори зазначили, що захід зазвичай відвідують близько 40 тисяч осіб — 10 тисяч учасників та 30 тисяч фанатів, а гарантій їхньої безпеки немає. Адже є серйозні ризики атак з повітря, які можуть призвести до численних жертв. Також бойові дії можуть вплинути на бажання делегацій їхати до України.

Раніше повідомлялося, що однією з країн, яка наступного року зможе прийняти «Євробачення», може стати Великобританія. Проте міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступав за додаткові переговори та наполягав на проведенні конкурсу в Україні.

А український продюсер Ігор Кондратюк вважав за правильне рішення не проводити «Євробачення 2023» в Україні.

Фото зі сторінки eurovision у соцмережах

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