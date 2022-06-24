«Налий келих, увімкни Меладзе!»: Джанабаєва розповіла про щасливу подію в сім'ї

Популярний співак Валерій Меладзе переживає не найкращі часи. Після того, як він засудив початок путіним війни проти України та закликав припинити воєнні дії, на артиста обрушилися провладні лизоблюди та затяті прихильники кремлівського фюрера.

Також Валерій ледь не залишився без роботи та втратив частину шанувальників.

Тому кохана дружина вирішила підтримати чоловіка у його день народження, який він відзначав учора — Валерію Шотаєвичу виповнилося 57 років.

У своєму Instagram зірка опублікувала кумедне фото іменинника із сімейного архіву та звернулася до підписників.

«Налий келих, увімкни Меладзе! І так, можна прямо в четвер, з ранку! Давайте разом привітаємо коханого Артиста!», — написала Альбіна.

На знімку Меладзе позує з величезним келихом лимонаду в руках. Його піджак прикрашає свіжа троянда.

У відповідь шанувальники присвятили виконавцю чимало теплих слів, заявивши, що віддано чекають на повернення артиста на велику сцену.

«Ми дуже сумуємо за його талантом! Нехай усе буде добре!», «Ой, як я люблю нашого Мармеладзе! Здоров'я міцного нашому з дівчатками коханому співаку всіх часів та народів», «Від душі вітаю мого коханого співака з 14-річчям! Тепла в душі, щастя, міцного здоров'я, кавказького довголіття, і хай усі мрії збуваються! Люблю», — пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що з Альбіною Джанабаєвою виконавець хіта «Текіла-любов» офіційно одружений вже вісім років, а їхній роман триває набагато довше — понад 15 років. За цей час вони обзавелися трьома спільними дітьми і завжди відгукувалися один про одного лише з теплом.

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter