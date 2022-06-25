Чи може безробітний достроково вийти на пенсію: названо умови

В Україні, де скоро підвищаться пенсії, деякі категорії робітників мають право на достроковий вихід на пенсію, пише social.com.ua.

Так, пенсія за віком може бути призначена достроково, але за таких умов:

1. Якщо вас звільнено з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку зі скороченням штату працівників або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством підприємства.

2. При цьому на день звільнення вам залишилось не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку (60 років).

3. Ви зареєструвалися у державній службі зайнятості, але там відсутня підходяща для вас робота.

4. Наявний страховий стаж: для жінок — 30 років, для чоловіків — 35 років.

Як писали «ФАКТИ», також право дострокове призначення пенсії за віком надано одному з батьків дітей, які до шестирічного віку виховували дітей, які страждають на тяжкі захворювання, і не отримали права на інвалідність.

Зазначимо також, що Кабмін нещодавно оновив порядок реєстрації безробітних, нарахування та виплати допомоги з безробіття під час війни. Тепер українці, які втратили роботу та перебувають на території бойових дій, можуть і надалі ставати на облік. Реєстрація доступна онлайн.

Нещодавно стало відомо також, що Кабінет Міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати по безробіттю одним місяцем.

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter