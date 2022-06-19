З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

В Україні з 1 липня пенсіонери почнуть отримувати підвищені пенсії. На найбільше збільшення можуть розраховувати ті українці, які і зараз отримують максимальні виплати, пише finance.ua.

Так, мінімальну пенсію збільшать з 1934 до 2027 грн, а максимальну пенсію — з 19 340 до 20 270 грн. Також підвищать надбавку за понаднормовий стаж — з 19,34 до 20,27 грн за рік.

У Мінсоцполітики пояснили: індексацію ніхто не скасовував, вона має статися, однак чи вистачить на неї грошей, доки ніхто не може відповісти.

«Проводилося ж і під час війни березневе підвищення, перерахунок точно буде», — пояснили у відомстві.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що пенсії держслужбовців цього року можуть не проіндексувати. Також нещодавно стало відомо, коли зроблять перерахунок працюючим пенсіонерам і коли почнуться виплати.

Фото: Pixabay

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