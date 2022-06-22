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Гроші

Кабмін обмежив виплати з безробіття: хто може залишитися без грошей

11:18 22 червня 2022
Суспільно-корисні роботи

Кабінет Міністрів вирішив на час воєнного стану обмежити виплати по безробіттю одним місяцем.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Ліга .

За словами очільника уряду, тепер виплати офіційно зареєстровані безробітним триватимуть лише протягом 30 днів.

Якщо після закінчення цього терміну люди не погоджуватимуться на запропоновану ним роботу, виплати допомоги по безробіттю припинять, а самих громадян обов'язково залучатимуть до суспільно корисних робіт — розбору завалів, будівництва захисних споруд, благоустрою, ремонтних або сільськогосподарських робіт.

«Ця праця оплачуватиметься, держава платитиме кожному залученому до суспільно корисних робіт зарплату у розмірі мінімальної. Ми фактично усуваємо можливість, коли люди отримували кошти від держави та відмовлялися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу держава не має для цього ресурсів. Воювати та захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту», — сказав він.

Право на виплати за безробіттям також втрачається у разі, якщо людина понад 30 днів перебуває за кордоном.

Нагадаємо, що за чинним законодавством максимальна тривалість виплати допомоги з безробіття становить 360 календарних днів (якщо йдеться про осіб передпенсійного віку — 720 днів).

Фото komr.gov.ua/

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