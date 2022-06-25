Повісився на тому ж дереві, з якого напередодні зняли його кохану: подробиці трагедії на Одещині

В Одеській області, яка майже щодня потерпає від ракетних обстрілів московитських воєнних злочинців, знайшли повішеною дівчину-підлітка, що страждала через конфлікти зі своїми опікунами — тим не подобалась дружба дівчинки з дорослим односельцем.

16-річна Олена П. з Новоградківки була оголошена в розшук під вечір 22 червня. Уранці того дня вона пішла з дому й не повернулася. А знайшли її ранком наступного дня повішеною в лісосмузі поблизу села. Як повідомили в Одеському районному управлінні поліції N2, зовнішніх слідів насильницької смерті на тілі дівчини не було, тож попередньо розслідування цієї події ведеться за статтею ККУ «Вбивство» з позначкою «Самогубство».

Дівчина пішла з дому 22 червні і не повернулася. Фото ГУНП України в Одеській області

Як зʼясувало слідство, після смерті батьків Олена була під опікою дідуся й бабусі. Але через її дружбу із дорослим чоловіком у сімʼї останнім часом виникали конфлікти. Слідчий опитав і друга дівчини — той розповів, що 22 червня вона деякий час була у нього, після чого сказала, що йде додому, й пішла.

А 24 червня повішеним знайшли односельця Олени — Володимира П. Як повідомляє телеграм-канал «Х*евая Одесса», саме він був хлопцем дівчини. І, дізнавшись про її смерть повісився на тому ж дереві, на якому повісилась його кохана.

Родичам 16-річної дівчини не подобалась її дружба з дорослим чоловіком

— Дійсно, в одному з сіл області був знайденим повішеним 32-річний чоловік — у лісосмузі біля будинку, де він жив, — розказала «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікації ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська. — На його тілі слідів насильницької смерті не виявлено, тож розслідування кваліфіковано за статтею «Вбивство» з позначкою «Самогубство». Але поки що не зроблені експертизи, результати яких можуть вплинути на зміну цієї кваліфікації. Про які-небудь записки загиблих з поясненнями їхніх дій поліції поки невідомо.

Як розказала матір загиблого, чоловік був засмучений звісткою про смерть подруги, повідомляє поліція Одеської області. Батьки намагалися не залишати сина самого, та той все ж вилучив момент і втік з дому. Знайшли його на місці загибелі дівчини.

У кримінальних провадженнях за цими смертями призначено ряд експертиз, допитуються свідки, проводяться інші слідчі дії для встановлення обставин та причин трагедій.

Фото з телеграм-каналу «Х*евая Одесса»

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