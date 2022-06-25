У Кабміні вирішили проблему із виплатою пенсій одній з категорій переселенців

В Україні, де незабаром підвищать пенсії, уряд забезпечив виплату пенсій недієздатним переміщеним особам, які не мають опікунів. Про це йдеться у повідомленні Міністерства соціальної політики у Facebook.

Так, міністр соціальної політики України Марина Лазебна, повідомила, що уряд ухвалив розроблене Мінсоцполітики рішення, яке забезпечує виплату пенсій та державної соціальної допомоги людям, визнаним судом недієздатними та переміщеним у зв’язку зі збройною агресією російської федерації з регіонів, де тривають активні бойові дії, до більш безпечних регіонів.

Зокрема, рішення Уряду передбачає можливість перераховувати пенсії або державну соціальну допомогу недієздатним людям, яким не призначено опікунів або які втратили зв'язок з опікунами і перебувають у закладах на повному державному утриманні з проживанням. Зокрема, органи Пенсійного фонду зможуть перераховувати таким людям частину пенсії або соціальної допомоги на рахунки закладів, в яких вони перебувають, на підставі повідомлення від уповноваженої особи органу опіки та піклування.

Також рішення уряду забезпечує інформування Пенсійного фонду України або структурного підрозділу з питань соціального захисту населення про тимчасове переміщення (евакуацію) людини. Рішення врегульовує облік інформації про людей, визнаних судом недієздатними або обмежено дієздатними, яким не призначено опікуна або з опікуном яких втрачено зв’язок під час дії воєнного стану, органами опіки та піклування в адміністративно-територіальній одиниці їхнього тимчасового перебування. Це дасть змогу оперативно вирішувати питання, пов’язані із захистом та забезпеченням потреб недієздатних людей.

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Фото Pixabay

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