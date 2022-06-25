Нова хвиля коронавірусу загрожує знову закрити Європу

У Європі зростає кількість інфікованих коронавірусом. Йдеться про варіант «Омікрон», а точніше його нові штами BA.4 і BA.5. Вони заразніші, ніж попередні. Зростання нових випадків зараження відзначається у Португалії, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Греції, Данії та Нідерландах.

Вірусологи та інфекціоністи кажуть, що справа не лише у нових варіантах, а й у скасуванні захисних заходів.

Португалія бореться з новою хвилею заражень із середини травня. У країні тримається найвищий у Європі тижневий показник зареєстрованих випадків інфікування. На штам BA.5 припадає 90% нових випадків. Від підвищення рівня смертності та тяжкого перебігу ковіда португальців рятує високий рівень вакцинації населення — по три щеплення зробили собі 87% мешканців країни. МОЗ Португалії вважає, що пік нової хвилі вже пройдено, і заражаність піде найближчим часом на спад.

З середини червня швидко зростає кількість інфікованих у Франції. За офіційною інформацією, тижневий показник захворюваності на 18 червня становив близько 477 осіб на 100 тисяч мешканців. Експерти вважають, що Франція пройде нову хвилю ковіда за дев'ять-десять тижнів. Тобто все літо у плані зараження буде дуже напруженим.

У Німеччині тижневий показник захворюваності на 100 тисяч жителів також значно перевищує 400 людей. Інститут імені Роберта Коха оголосив 22 червня, що за добу було виявлено 119 тисяч нових випадків.

«Ми не можемо безтурботно і без контрзаходів протистояти цій літній хвилі», — заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах. Він пропонує на початку осені ще одну масову кампанію вакцинації населення.

В Італії кількість нових випадків зараження збільшується вже другий тиждень поспіль. МОЗ країни заявило про нову «епідемічну хвилю». «Це наше третє літо пандемії, а ми досі не засвоїли урок», — заявив журналістам із гіркотою Вальтер Рікарді, колишній міністр охорони здоров'я Італії.

Експерти вважають, що нових випадків зараження у Європі набагато більше, ніж свідчить статистика. Справа в тому, що в низці країн з квітня або травня офіційно реєструють лише захворювання на ковід у людей старших 60 років.

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