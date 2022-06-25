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«Україна повернеться до кордонів 1991 року»: керівник ГУР назвав терміни

16:32 25 червня 2022
Кирило Буданов

В серпні на фронті відбудеться переломний момент у протистоянні російській агресії. Про це заявив начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов в ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії «ITV news».

«Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому», — зазначив він, повідомляє ГУР Міноборони України у Facebook.

Керівник воєнної розвідки України підтвердив, що частина успіху української армії у російсько-українській війні зараз залежить від міжнародної підтримки та відзначив нещодавню пропозицію Великобританії про навчання 10 000 українських військовослужбовців.

«Підтримка Великої Британії є дуже значною. Це чудовий приклад співпраці та допомоги», — зазначив генерал-майор Буданов.

«путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для росії. Нічого іншого», — підсумував він.

Як писали «ФАКТИ», раніше в ГУР МО України повідомили, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України.

Фото с сайта https://kyiv.comments.ua

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