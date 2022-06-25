Ворог не залишає спроб оточити Лисичанськ і безуспішно намагається наступати на Херсонщині, — Генштаб

В ранковому зведенні за 25 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. В районі Лисичанську, який намагається блокувати ворог, було завдано авіаудару.

У Генштабі додали, що з метою витіснення наших підрозділів ворог вів штурмові дії в районах населених пунктів Метьолкіне, Сиротине та Воронове.

За іншими напрями на початок 122-ї доби протистояння російському широкомасштабному вторгненню ситуація наступна:

На Сиверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій. Здійснив артилерійські обстріли по елементах інфраструктури в районах міста Харкова та В’ялівського водосховища. Дії ворожої штурмової групи в районі населеного пункту Уди наші воїни рішуче придушили.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Обстріляв наші позиції поблизу Нової Дмитрівки, Хрестища, Дібровного та Богородичного. Намагається вести штурмові дії в напрямку Довгеньке — Мазанівка, бій триває.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої піхоти у напрямку Володимирівка — Покровське. Після вогневого впливу противник відійшов. Підрозділами зі складу 5-ї загальновійськової армії окупанти ведуть наступ в напрямку Пилипчатине — Покровське, бойові дії тривають. У напрямку Роти — Вершина ворог просунувся на один кілометр.

Ворог намагався взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата — Костянтинівка, вів бій у напрямку Василівка — Кам’янка. Наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Для відновлення раніше втраченого положення силами до ротної тактичної групи ворог вів наступ у напрямку Потьомкине — Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога з початку широкомасштабної агресії.

Фото Генштаба ЗСУ

Тим часом у Інституті війни, аналізуючи стан справ на фронті, прийшли до висновку, що російські війська продовжували просуватися на північ до Лисичанська і, ймовірно, оточили українських військових у Гірському Золотому.

Фото ISW

Прогнозується, що росіяни, швидше за все, віддадуть пріоритет оточенню українських військ у Лисичанську, перш ніж відновити повномасштабну наступальну операцію на Слов'янськ. Констатується, що ЗСУ продовжують вести контрнаступальні операції вздовж кордону Херсон — Дніпропетровщина та загрожують російським силам у Херсоні.

Нагадаємо, що у ніч на 25 червня росіяни нанесли масований ракетний удар по низці областей України з території сусідньою білорусі.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ у соцмережах

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