Пряма спроба втягнути білорусь у війну: у ГУР Міноборони розповіли подробиці нічного авіаудару по Україні

Ракетні удари з території білорусі — це масштабна провокація рф з метою подальшого втягнення білорусі у війну проти України. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

«У ніч на 25 червня по території України завдано масованого ракетно-бомбового удару. Зокрема, російські бомбардувальники „працювали“ безпосередньо з території Білорусі. Для цього було задіяно шість літаків Ту-22М3, які виконали пуски 12 крилатих ракет Х-22. Рубіж пуску — район міста Петриков, що неподалік Мозиря, орієнтовно за 50−60 кілометрів від державного кордону України. Бомбардувальники злітали з аеропорту „Шайковка“ калузької області РФ. Далі через територію калузької та смоленської областей входили в повітряний простір Білорусі. Після пуску ракет повертались в аеропорт „Шайковка“ на території РФ. Удар наносився по Київській, Чернігівській, Сумській областях», — йдеться у повідомленні.

Так, це перший випадок проведення авіаційного удару по Україні безпосередньо з території білорусі. Сьогоднішній обстріл напряму пов’язаний з намаганнями кремлівської влади втягнути білорусь у війну в Україні в якості безпосереднього учасника.

Як повідомили у Збройних силах України, 25 червня вночі Україну масово обстріляли ракетами. Масований удар наносився, зокрема, з території білорусі та акваторії Чорного моря. Обстріл провадився з авіації. Близько 30 ракет було випущено по Житомирській області. Загалом, по України було випущено понад 66 ракет. Зокрема, відбувся обстріл Десни в Чернігівській області.

Також в ГУР МО України повідомили, що Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути білорусь у війну проти України.

«За отриманими даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення. Для цього в місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих пригожиним і шойгу», — йдеться у повідомленні розвідки.

Відомо, що російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи. Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря.

Як писали «ФАКТИ», раніше про ракетний обстріл росії, під час якого загинули люди, повідомляла влада Миколаївської та Харківської областей.

Фото: ілюстративне з відкритих джерел

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