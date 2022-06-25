Окупанти знову обстріляли ядерну установку у Харкові: що з рівнем радіації

У Харкові під удар російської армії знову потрапив ядерний об'єкт — «Джерело нейтронів».

«25 червня пошкодження отримала ядерна підкритична установка „Джерело нейтронів“. За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут“ (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт завдання додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі», — повідомили у «Держатомрегулюванні» .

Зокрема, пошкоджено: північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки; вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; вентиляційна труба основної будівлі установки; система охолодження клістроної галереї прискорювача; корпус дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; обшивка основної будівлі установки.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан, оперативний персонал контролює стан «Джерела нейтронів», продовжує роботу з ліквідації наслідків обстрілу та підтримки у працездатному стані обладнання ядерної установки. Роботи ускладнені, а іноді й неможливі через небезпеку нових обстрілів майданчика. Зовнішнє електропостачання ЯПУ відсутнє, радіаційне тло в межах норми.

У Держатомрегулюванні зазначили, що інфраструктурі інституту завдані катастрофічні збитки. Існує ймовірність нових пошкоджень через обстріл російською армією, що може вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки.

Нагадаємо, що на ЧАЕС, яку окупанти захопили на початку широкомасштабного вторгнення, російські військові знищили архів станції та унікальну лабораторію вартістю 6 млн. євро. А Запорізька АЕС досі перебуває під їхнім контролем.

Фото із сайту https://www.kipt.kharkov.ua

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