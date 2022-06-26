«Помощь жителям Мариуполя от друзей Татьяны Монтян»: волонтеру з окупованого Донецька повідомили про держзраду

Правоохоронні органи України продовжують роботу по виявленню та притягненню до відповідальності зрадників та колаборантів. Так, слідчі територіального управління ДБР у Києві підозрюють 50-річного уродженця Донецька Андрія Лисенка у державній зраді та у пособництві державі-агресору. Відповідний текст підозри опублікували на сайті Офісу Генпрокурора:

«Андрій Лисенко, мешкаючи на тимчасово окупованій території Донецької області, умисно вступив у змову з невстановленими представниками країни-агресора в особі представників окупаційної адміністрації Донецької області. Мета — здійснення підривної діяльності проти України шляхом створення та розповсюдження інформаційних матеріалів пропагандистського характеру, які формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої, підтримують дії держави-агресора та окупаційної адміністрації та спрямовані на підрив української державності. З цією метою Лисенко створив на відеохостингу «YouTube» Інтернет-канал «Лысенко Андрей», а у месенджері «Telegram» групу «Андрей Лысенко волонтер Донецк», де мав 98 тисяч підписників.

23 березня 2022 року він розмістив на своєму каналі відеозапис «Помощь жителям Мариуполя от друзей и подписчиков и подписчиков Татьяны Монтян» за участю депутата окупаційної адміністрації Донецької області (так званого «Народного совета ДНР») Владислава Бердичевського, а також політичної партії рф «Справедливая Россия», переконуючи глядачів у тому, що представники окупаційної адміністрації Донецької області («ДНР») та політичних партій рф за участі учасників волонтерського руху самопроголошеної «ДНР», надають підтримку жителям тимчасово окупованих територій, забезпечують їх харчовими продуктами та допомагають вирішувати усі їхні проблемні питання. При цьому використовувалися слова, які возвеличують і виправдовують дії керівництва рф як такі, що спрямовані на підтримку волонтерського руху на окупованих територіях і максимальне збереження життя та захист їхніх жителів.

25 квітня у Telegram Лисенко розмістив відеозапис «Помощь жителям Мариуполя от друзей и подписчиков и подписчиков Татьяны Монтян» з супровідним текстом. А 10 травня у тій же групі опублікований відеозапис «Посылки, лекарства, хлеб от вас, дорогие друзья и подписчики» з посиланням на відео у YouTube з каналу Лисенка за участю Бердичевського, переконуючи у тому, що він за участі інших жителів самопроголошеної «ДНР» активно займається волонтерством, надає і координує допомогу жителям тимчасово окупованого Маріуполя та інших населених пунктів, які перебувають під контролем зс рф, забезпечує їх продуктами і займається евакуацією на територію рф та самопроголошеної «ДНР».

27 квітня пособник ворогів опублікував посилання на відеозапис з телеграм каналу з текстовим коментарем під назвою «#МОНТЯН! Печальная судьба мариуполя» та посиланням на відеозапис із відеоматеріалом та текстовим спілкуванням власників акаунтів: «Розмова між Лисенком А.О. та Монтян Т. М».

Андрія Лисенка слідчі ДБР просять з'явитись у столиці 27 червня для надання показів.

Нагадаємо, днями у Херсоні підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена «Нової Русі» та забороненої політсили «Партії Шарія» Дмитра Савлученка.

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