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Спорт

Відомий легкоатлет став чемпіоном через півгодини після жорстокого побиття (відео)

15:57 26 червня 2022
Вілфрід Хаппіо

23-річний французький легкоатлет Вілфрід Хаппіо потрапив у неприємну історію перед стартом фіналу чемпіонату Франції.

За півгодини до вирішального забігу до спортсмена, який набирався сил, підійшов незнайомий чоловік. На питання, чи справді це він, Хаппіо дав ствердну відповідь, після чого невідомий почав бити Вілфріда. Як повідомляє видання Marca, муніципальна поліція швидко відреагувала та затримала хулігана, а ось бігун отримав серйозну травму ока.

Утім, відмовлятися від участі у фіналі він не став. Одягнувши пов'язку на пошкоджене око, Вілфрід вийшов на старт дистанції 400 метрів із бар'єрами та прийшов до фінішу першим, встановивши при цьому особистий рекорд — 48,57 сек.

Додамо, що Хаппіо вважається одним із найперспективніших легкоатлетів країни у своїй дисципліні. У його активі вже є перемоги на чемпіонатах Європи U20 у 2017-му та U23 у 2019 році. Утім, виступ на Олімпіаді-2020 у Токіо Вілфрід не може записати до свого активу, посівши в підсумковому протоколі лише 21 місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що триразова олімпійська чемпіонка Аніта Влодарчик ціною травми затримала автограбіжника.

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