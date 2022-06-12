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Спорт

Не на ту нарвався: триразова олімпійська чемпіонка ціною травми затримала автограбіжника

15:14 12 червня 2022
Аніта Влодарчик

Одна з найтитулованіших легкоатлеток в історії спорту, триразова олімпійська чемпіонка з метання молота 36-річна Аніта Влодарчик з Польщі затримала злодія-іноземця, який намагався проникнути до її машини, повідомляє sport.pl.

Титулована спортсменка тренувалася, коли наставник Аніти побачив, що зловмисник намагається влізти у її авто. Тренер погнався за злодієм, але наздогнати не зумів. А ось від Влодарчик грабіжнику втекти не вдалося. Аніта впіймала його й утримувала до приїзду поліції.

На жаль, у гонитві за злодієм Аніта Влодарчик зазнала серйозної травми ноги. Через проблеми з м'язом Аніта точно пропустить чемпіонат Польщі. Більше того, під питанням її участь у чемпіонаті світу, що стартує 15 липня в американському Юджині.

«Я сама затримала злодія і передала його поліції, — написала Аніта Влодарчик на своїй сторінці в Instagram. — На жаль, я поплатилася за це м'язовою травмою. Операція у понеділок.

Дякую польській поліції за швидке втручання. Після завершення кар'єри я думаю, що битимуся в ММА або UFC, тому що злочинець теж отримав травму".

Зазначимо, що в колекції Аніти Влодарчик, крім трьох золотих медалей Олімпійських ігор у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, також є по чотири «золота» чемпіонатів світу та першостей Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубника Олександра Зінченка побили до крові та пограбували на очах дружини та маленької доньки.

Фото sport. pl, Instagram

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