Не на ту нарвався: триразова олімпійська чемпіонка ціною травми затримала автограбіжника

Одна з найтитулованіших легкоатлеток в історії спорту, триразова олімпійська чемпіонка з метання молота 36-річна Аніта Влодарчик з Польщі затримала злодія-іноземця, який намагався проникнути до її машини, повідомляє sport.pl.

Титулована спортсменка тренувалася, коли наставник Аніти побачив, що зловмисник намагається влізти у її авто. Тренер погнався за злодієм, але наздогнати не зумів. А ось від Влодарчик грабіжнику втекти не вдалося. Аніта впіймала його й утримувала до приїзду поліції.

На жаль, у гонитві за злодієм Аніта Влодарчик зазнала серйозної травми ноги. Через проблеми з м'язом Аніта точно пропустить чемпіонат Польщі. Більше того, під питанням її участь у чемпіонаті світу, що стартує 15 липня в американському Юджині.

«Я сама затримала злодія і передала його поліції, — написала Аніта Влодарчик на своїй сторінці в Instagram. — На жаль, я поплатилася за це м'язовою травмою. Операція у понеділок.

Дякую польській поліції за швидке втручання. Після завершення кар'єри я думаю, що битимуся в ММА або UFC, тому що злочинець теж отримав травму".

Зазначимо, що в колекції Аніти Влодарчик, крім трьох золотих медалей Олімпійських ігор у Лондоні-2012, Ріо-2016 та Токіо-2020, також є по чотири «золота» чемпіонатів світу та першостей Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубника Олександра Зінченка побили до крові та пограбували на очах дружини та маленької доньки.

Фото sport. pl, Instagram

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter