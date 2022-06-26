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Спорт

«Й*бнута мерзота з дебілкуватим обличчям»: українська чемпіонка світу жорстко пройшлася по чиновнику боксу з росії

18:01 26 червня 2022
Аліна Шатернікова

Колишня чемпіонка світу у трьох вагових категоріях, а нині віцепрезидент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова, якій у 2020 році видалили злоякісну пухлину, емоційно відреагувала на новину про те, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA) права проводити кваліфікацію на Олімпіаду-2024 у Парижі.

«Як така й*бнута мерзота з таким дебілкуватим обличчям може компетентно та прозоро керувати світовою спортивною федерацією?! Задзеркалля…» — написала Аліна у коментарях під новиною на сторінці Ukraine Boxing у Facebook.

Зазначимо, що IBA очолює росіянин Умар Кремльов, що завжди виступав проти України, який у травні цього року був зі скандалом переобраний президентом асоціації. Його конкурента, голландця Бориса ван дер Ворста, не допустили до виборів нібито через «порушення статуту Міжнародної асоціації боксу», і кандидатура росіянина виявилася єдиною.

Додамо, що сама Шатернікова, яка провела 18 боїв на професійному рингу (16 перемог, 2 поразки), так і не взяла участь в Олімпійських іграх. Наша співвітчизниця завершила спортивну кар'єру у 2005 році, а жіночий бокс було введено у програму Ігор лише у 2012-му в Лондоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Віктор Плотніков завоював чемпіонський пояс після 12 поразок поспіль.

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