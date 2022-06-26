Прах покійного Юрія Шатунова, який мав намір воювати на Донбасі, розділять між двома країнами

Під час прощання із солістом «Ласкового травня» Юрієм Шатуновим стало відомо, що артист збирався воювати на Донбасі проти нашої країни.

Про це розповів директор Аркадій Кудряшов, пише МК.

«Юра сказав: «Аркадію, поїхали запишемо добровольцями», — зазначив він.

Представник артиста додав, що ця пропозиція його шокувала, і він навіть запитав, чи не збожеволів Юрій.

«Ось така у нього реакція була, ось перша реакція, найперша, каже: «Поїхали на Донбас» , — пояснив директор.

Співак явно ідеалізував СРСР

Тим самим він побічно підтвердив інформацію про те, що після 2014 року виконавець у категоричному тоні відмовлявся співати свої пісні перед українцями та лаявся на їхню адресу.

Про це на своєму Telegram-каналі написала відома українська піарниця Ганна Салата.

За її словами, вона на умовах анонімності спілкувалася з організатором концертів, який багато разів працював із Шатуновим.

«Починаючи з 2014 року, щоразу, коли йому дзвонили із запитом на приватний виступ у Європі, дізнаючись, що замовники з України, він незмінно лаявся. І казав, що він не збирається співати перед людьми, які не шанують велику росію. Ось і Юра» , — розповів організатор.

Цікаво, що на публіці на відміну від інших російських поп-зірок Шатунов ніяк не коментував війну росії проти України.



Тим часом стало відомо, що родичі покійного дійшли рішення кремувати артиста в ході особливої закритої церемонії. А згодом, за його власною волею, порох артиста розділять між собою Німеччина та росія, пише Експрес-газета.

Частина залишиться на московському Троєкурівському цвинтарі, а якусь частку буде відправлено до Німеччини, де мешкав Шатунов усі останні роки.



Екс-соліст «Ласкового травня» перебрався до цієї країни ще в 2000-х і встиг обзавестися вельми престижним житлом в елітному закритому селищі. Будинок, в якому артист жив зі своєю дружиною Світланою, 16-річним сином Деннісом і 9-річною донькою Естеллою, розташований у Землі Гессен, що межує з відомою багатьом Баварією.

«Взагалі побажанням Юрія Васильовича було, щоб його порох розвіяли на його рибному місці в Баварії. Там таке рибне озеро, що в лісі знаходиться», — уточнив представник покійного артиста Аркадій Кудряшов.

Нагадаємо, російські ЗМІ знайшли «винуватця» раптової смерті «співака з дитбудинку».

Фото з соцмереж

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