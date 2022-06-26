У рф «знайшли винного» у смерті Юрія Шатунова

Сьогодні, 26 червня, у Москві ховали соліста гурту «Ласковий травень» Юрія Шатунова. Виконавець хіта «Білі троянди» помер на 49-му році життя в кареті «Швидкої допомоги», причиною того, що сталося, було названо великий інфаркт.

Між тим, друзі артиста звинувачують у тому, що сталося його колишнього продюсера, 58-річного Андрія Разіна. Відомо, що останній ініціював численні судові провадження, намагаючись заборонити Шатунову виконувати його хіти, пише портал ProZvezd.

«Зрозуміло одне — серце не витримало навантажень. Найімовірніше, саме під впливом стресів. Зовні виглядав Шатунов чудово, був підтягнутий та активний. Навряд чи я помилюся, якщо скажу, що далеко не останню роль у цій трагедії відіграли нескінченні судові суперечки з колишнім директором Андрієм Разіним», — пояснює журналіст Світлана Хрустальова у розмові з журналістами порталу.

За словами Хрустальової, своєю м'якою манерою виконання Шатунов підкоряв буквально всіх — від старшокласниць на дискотеках до бухгалтерів на корпоративах. Щойно звучали «Білі троянди», люди відразу пускалися в танок, незалежно від віку та статусу. То чому ж Юрій Васильович мав стільки боротися, щоб продовжувати ці пісні співати, дивується журналістка.

Однак Разін холодно та методично стояв на своєму. Народну славу він не приймав до уваги — у нього в голові були тільки гроші. Хрустальова переконана, що Разіну варто покаятися через смерть Шатунова (сьогодні, до речі, про подію висловилася відома ясновидця). З цим згодна співачка Наталія Гулькіна, яка ворогує з Аллою Пугачовою, з якою теж судилися через авторські права.

«Це не зрозуміти простій людині. Але повірте, для артиста у такій ситуації дуже важко. Звичайно, це відбивалося на його організмі. Тим більше, не кожен чоловік може сісти і розридатися, зняти з себе цей стрес, він носить все в собі. Адже це величезна рана на серці», — розмірковує Гулькіна.

Нагадаємо, після смерті Юрія Шатунова вдова одного із солістів колись суперпопулярного гурту Олена Пріко заявила, що музиканти колективу були прокляті.

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