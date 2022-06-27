Вперше за 100 з лишком років: у росії настав дефолт за зовнішнім боргом

Вночі 27 червня у росії стався дефолт за зовнішнім боргом. Вона прострочила платежі за державними облігаціями на суму близько 100 мільйонів доларів. Це перший дефолт росії за зовнішнім боргом з 1918 року, коли більшовики відмовилися платити за зобов'язаннями царського уряду.

Про дефолт повідомило американське агентство Bloomberg. Офіційного оголошення не станеться. Зазвичай це роблять міжнародні рейтингові агенції, але всі вони призупинили свою діяльність у росії після 24 лютого.

Ще оголосити росію банкрутом можуть власники держоблігацій (бондів). Необхідно, щоб із цим погодилися щонайменше 25% із них. На цей час вони намагаються оцінити, які шанси є для того, щоб повернути всі чи хоча б частину вкладень.

Звісно, сама росія стверджує, що вона виконала усі свої зобов'язання. Виплати було зроблено у рублях.

Міністр фінансів Росії Антон Силуанов минулого тижня заявив про «створення штучних перешкод для Росії з обслуговування державного зовнішнього боргу». «Заявити можна будь-що, і ярлик спробувати повісити. Але всі, хто розуміється, розуміють, що ніякий це не дефолт. Чесно кажучи, вся ця ситуація виглядає фарсом», — стверджував Силуанов.

Проблема Москви полягає справді не у відсутності грошей, а у неможливості платити у доларах. У квітні Мінфін США не продовжив дію тимчасової ліцензії, яка робила виняток із санкцій і дозволяла власникам російських бондів отримувати свої платежі. Термін дії ліцензії закінчився 25 травня. Надвечір 27 травня власники російських євробондів не отримали виплати майже на 100 мільйонів доларів. З того моменту розпочався відлік 30 днів до оголошення дефолту за вказаними платежами.

Через санкції, які були введені щодо росії, британський Citibank відмовився виконувати функції платіжного агента з російських доларових бондів. Мінфін росії передав ці функції Національному розрахунковому депозитарію (НРД) і вніс кошти на рахунок. Після цього Силуанов заявив, що росія виконала всі зобов'язання. Проте НРД тепер також під санкціями! Це сталося після набрання чинності шостим пакетом санкцій ЄС.

У Кремлі це рішення назвали спробою Брюсселя підштовхнути росію до «штучного дефолту». 22 червня володимир путін підписав указ про тимчасовий порядок виконання зобов'язань за зовнішнім боргом. Він передбачає здійснення таких виплат у рублях.

Bloomberg підкреслює, що дефолт є «похмурим маркером швидкого перетворення росії на економічного, фінансового та політичного ізгоя». «Країна і так переживає двозначну інфляцію і найгірший економічний спад за останні роки», — зазначає агентство.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росії вдавалося уникнути дефолту за зовнішнім боргом.

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