Порушили указ путіна, щоб уникнути дефолту: росія розплатилася за держборгами у доларах

Напередодні 4 травня — дати погашення росією боргів за зовнішніми позиками — Москва провела виплати за євробондами, загальний розмір яких становить 40 мільярдів доларів, і таким чином уникла дефолту. Дані виплати ще на початку квітня росія зробила в рублях через санкці, але закордонні банки відмовилися їх проводити, оскільки це не передбачено статусом випущених облігацій. росії надали близько місяця на погашення боргу.

Як повідомляє Reuters, необхідні проплати Мінфін росії зробив 29 квітня в американських доларах. Представники уряду США підтвердили цю інформацію 2 травня. У Вашингтоні наголосили, що наразі проводиться перевірка джерел, з яких надійшли гроші. Американська влада сподівається, що це не суперечить чинним санкціям щодо росії. Проте, здається, проведені транзакції виглядають законними.

Якщо це так, то виходить, що Мінфін і Центробанк росії порушили указ путіна про розрахунки в рублях, щоб уникнути дефолту за зовнішніми боргами.

За даними Reuters, подібні платежі за своїми облігаціями росія має здійснити наприкінці травня. Один із них — щодо євробондів. Він передбачає оплату в рублях. А ось решта має бути зроблена лише в доларах. І тут у москви виникають серйозні проблеми. Навіть якщо Центробанк росії відшукає гроші (нагадаємо, що на сьогоднішній день більше половини з російських золотовалютних резервів, що знаходяться за кордоном, тобто більше 300 мільярдів доларів, заморожені відповідно до санкцій, які ввели США та Євросоюз після вторгнення Росії в Україну 24 лютого) в нього може не виявитися технічної можливості. Справа в тому, що зараз російські Мінфін, Центробанк і Фонд національного добробуту проводять доларові транзакції на підставі тимчасової ліцензії, яку видав американський контролюючий орган OFAC. Термін дії ліцензії спливає 25 травня. Міністерство фінансів США відмовляється коментувати можливість продовження ліцензії.

Подібні технічні складнощі виникатимуть у росії протягом усього поточного року. Але, на жаль, у рф поки що зберігається стабільне джерело доходу — щодня вона отримує від продажу нафти, газу та вугілля близько мільярда доларів. Ось чому таке важливе запровадження повного ембарго на російські енергоносії, якого Україна добивається від своїх західних партнерів.

Раніше ми повідомляли про те, що на тлі серйозної ескалації конфлікту кремля із Заходом через війну в Україні росія розпочала газову війну з Євросоюзом.

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