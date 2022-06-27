Стосується кожного: в Раді озвучили плани на мобілізацію

В Україні триває друга хвиля мобілізації чоловіків призовного віку, указ про яку було підписано після початку широкомасштабного вторгнення Росії. У керівництва нашої країни поки що немає планів оголошувати призов резервістів третьої та четвертої черг. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завитневич.

За його словами, воєнний стан, ймовірно, не закінчиться 23 серпня та буде продовжено. Для того, щоб його скасувати, Україна має здобути воєнну перемогу — звільнити усі наші території.

Зараз, попри відчутну допомогу Заходу, у Києва не вистачає сучасного озброєння, щоб за такий короткий термін перемогти. Політик припускає, що активна фаза війни ще буде восени. Дуже багато залежить від зброї, що поступила, її кількості та якості.

Нагадаємо, Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено чотири хвилі мобілізації:

- перша хвиля — під час якої в армію закликали: оперативних резервістів, колишніх військовослужбовців та ветеранів АТО та ООС;

- друга хвиля — в армію закликають резервістів, які не були призвані в першу хвилю мобілізації та військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом;

- третя хвиля — будуть покликані офіцери запасу та військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ;

- четверта хвиля — всі громадяни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.

Фото з відкритих джерел

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