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Україна

Зброя та санкції: Зеленський назвав лідерам G7 умови перемоги над путінською росією

16:18 27 червня 2022
Зеленський на G7

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників триденного саміту «Великої сімки», які напередодні зібралися у Німеччині. В роботі самміту беруть участь президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Президент подякував міжнародним партнерам за оборонну та фінансову допомогу нашій країні, додавши: «Для нас важлива й послідовна позиція країн G7 стосовно санкцій. Вони мають і надалі посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор».

Він, зокрема, запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України та всієї Європи, зокрема, для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську агресію.

Це — дієві гарантії безпеки для нашої держави; надання Україні сучасних систем протиракетної оборони та постачання достатнього обсягу зброї; відновлення українського аграрного експорту; визнання росії державою — спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів, а також післявоєнна відбудова нашої країни.

«Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів — це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Байден та Джонсон оголосили про те, що заборонять постачання російського золота. США та Британію у питанні ембарго підтримали Канада, Японія та Франція.

Фото Офісу президента України

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