Саміт G7: Росію позбавлять десятків мільярдів доларів щорічного доходу

У неділю, 26 червня, у Німеччині стартував триденний саміт «Великої сімки» (G7). У його роботі беруть участь президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова уряду Італії Маріо Драгі, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. До лідерів країн G7 приєдналися президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель. У понеділок, 27 червня, до учасників саміту звернеться президент України Володимир Зеленський.

У своєму черговому щоденному зверненні Зеленський прокоментував масовані ракетні обстріли українських міст, які росія здійснила 25 та 26 червня. Він підкреслив, що країни G7 мають достатній потенціал, щоб зупинити російську агресію.

Війна в Україні, яку розв'язала без жодного приводу росія, є головним питанням на порядку денному саміту. Байден та Джонсон 26 червня оголосили про те, що заборонять постачання російського золота. Ембарго має позбавити Росію однієї з головних статей доходу. «Експорт золота приносить росії щороку десятки мільярдів доларів», — наголосив президент США.

Британський прем'єр нагадав, що Лондон є головним світовим центром торгівлі золотом, а росія лише торік експортувала його на 15,4 мільярда доларів. «Ембарго стане ударом у серце військової машини путіна», — заявив Джонсон. Він наголосив, що з початком війни попит на російське золото зріс. «Російські олігархи першими кинулися купувати зливки, сподіваючись вивести свої гроші з-під санкцій», — сказав Джонсон. Він запевнив, що має намір провести закон про заборону на російське золото через британський парламент найближчими тижнями.

Правда, ембарго поширюватиметься лише на свіжо добуте золото. Торгівля російським золотом, що вже потрапило на міжнародний ринок, дозволяється.

США та Британію у питанні ембарго на золото одразу ж підтримали Канада та Японія. Сказав «так» і Макрон. Байден упевнений, що позитивні заяви Шольца та Драгі прозвучать до завершення саміту.

А ось Шарль Мішель про введення ембарго на золото висловився поки що обережно. «Ми готові обговорювати деталі й хочемо подивитися, чи можливо вдарити по золоту так, щоб вдарити по російській економіці та не вдарити по собі», — сказав він журналістам.

Також обережно голова Європейської ради ставиться до ідеї Байдена запровадити стелю цін на нафту. Американський лідер упевнений, що обмеження цін на нафту на світовому ринку позбавить росію надприбутків. Мішель вважає, що вводити цінову стелю буквально недоцільно. Він пропонує натомість заборонити страхування експортних постачань російської нафти.

Макрон підтримує ідею «цінової стелі», але вважає, що її мають встановити не держави G7, а країни-експортери нафти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Росії настав дефолт за зовнішнім боргом.

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