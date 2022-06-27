Як отримати українські документи про освіту за кордоном: алгоритм дій

Останнім часом керівника центру «Адвокат дитини» Ларису Гретченко, яка раніше пояснила, як у воєнний час вивезти групу дітей на оздоровлення за кордон), регулярно запитують українські батьки: чи можливо дитині-випускнику отримати документ про освіту у країні перебування за кордоном та які дії необхідно вчинити в умовах воєнного стану. За її словами, це можливо, проте має бути послідовний алгоритм дій.

— 9 червня з метою забезпечення видачі документів про базову середню освіту та загальну середню освіту випускникам шкіл, що нині перебувають за кордоном, спільним наказом МОН та МЗС України затверджено Порядок міжвідомчої взаємодії з питань вручення здобувачам освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану в Україні. Алгоритм дій учасників освітнього процесу для отримання випускниками, які перебувають за межами України, документів про освіту та додатків до них, виданих закладами освіти впродовж дії воєнного стану в Україні, наступний.

Насамперед здобувач освіти (випускник) повинен подати заяву до закладу загальної середньої освіти, який замовив документ про освіту. Заявником є повнолітній здобувач освіти. Також заяву може бути подано одним з батьків, опікуном, іншим законним представником, родичем здобувача освіти. Вимоги до заяви — встановлена форма згідно з додатком № 1 до Порядку. Форма подачі заяви — оригінал, сканована копія чи фотокопія. Спосіб подачі заяви — нарочним способом, факсом, електронною поштою, іншими засобами зв'язку чи у будь-який інший спосіб на вибір заявника. Термін зберігання заяви у закладі освіти — 3 роки.

Документ про освіту випускник або його законний представник зможе отримати у закордонній дипломатичній установі. Форма вручення — під розписку встановленої форми (додаток № 10 до Порядку).

За словами адвокатки, керівник закладу освіти забезпечує вчинення наступних дій не пізніше п'яти днів після отримання документів про освіту на підставі заяв, що надійшли до закладу освіти. Після того формує пакети документів про освіту із копіями заяв випускників окремо по кожній закордонній дипломатичній установі.

— Керівник закладу освіти оформлює реєстри документів про освіту за встановленою формою, один з яких надалі залишається в закладі освіти, другий — передається управлінню освіти для подальшої передачі відповідним органам. У той же строк направляє сформовані пакети документів про освіту (з копіями заяв випускників та разом з реєстром у 2-х примірниках) до органу управління у сфері освіти територіальної громади. Робить у книзі (журналі) обліку і видачі документів про освіту запис про їх надсилання до закордонних дипломатичних установ для вручення відповідно до заяви випускника. Підшиває отримані у зворотному напрямку розписки до книги (журналу) обліку і видачі документів про освіту. Вручення випускникам документів про освіту організовують закордонні дипломатичні установи в країні перебування (відповідальності).

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