Як у воєнний час вивезти групу дітей на оздоровлення за кордон: пояснює юристка
Адвокатка Лариса Гретченко останнім часом часто отримує запитання від українців про те, чи можливо в умовах воєнного стану організувати виїзд групи дітей на оздоровлення та відпочинок за кордон. То ж дала роз’яснення щодо даної теми.
«Дія Порядку 1167 не поширюється на виїзд дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок разом із батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах). Враховуючи потребу виїзду групи дітей з України і повернення по завершенню оздоровлення і відпочинку, до зазначених відносин застосовуються Правила перетинання державного кордону громадянами України, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду з України групи дітей здійснюється прикордонний контроль із пред’явленням таких документів:
- згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;
- списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 7;
- паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;
- погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених у підпунктах 2−5 пункту 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України;
- заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини)".
За словами адвокатки, оздоровлення та відпочинок дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт за кордоном у сім’ях забороняється (допускається оздоровлення та відпочинок таких дітей виключно у складі організованих груп у закладах):
«Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які були евакуйовані з України, можуть забезпечуватися послугами з оздоровлення та відпочинку у складі організованих груп виключно на території держави, в якій вони перебувають».
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відомий український пастор Роман Корнійко у перший день війни з-під бомб евакуював до Німеччини 157 дітей-сиріт.
Читайте також: Один з батьків на непідконтрольній території: чи можуть позбавити батьківських прав, якщо людина в окупації та не допомагає дітям
Фото: pixabay.com53
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter