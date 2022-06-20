Як у воєнний час вивезти групу дітей на оздоровлення за кордон: пояснює юристка

Адвокатка Лариса Гретченко останнім часом часто отримує запитання від українців про те, чи можливо в умовах воєнного стану організувати виїзд групи дітей на оздоровлення та відпочинок за кордон. То ж дала роз’яснення щодо даної теми.

«Дія Порядку 1167 не поширюється на виїзд дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок разом із батьками (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах). Враховуючи потребу виїзду групи дітей з України і повернення по завершенню оздоровлення і відпочинку, до зазначених відносин застосовуються Правила перетинання державного кордону громадянами України, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р . N 724 зі змінами. 10 червня поточного року з метою спрощення та оперативності організації оздоровлення і відпочинку дітей за кордоном постановою уряду внесено зміни до Порядку 1167 та Правил перетинання кордону. Унормовано, що на період введення на території України надзвичайного або воєнного стану виїзд груп дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок здійснюється за наявності згоди Нацсоцслужби.

На період введення на території України надзвичайного або воєнного стану під час виїзду з України групи дітей здійснюється прикордонний контроль із пред’явленням таких документів:

згоди Нацсоцслужби на виїзд групи дітей;

списків групи дітей, які виїжджають за кордон на оздоровлення та відпочинок, та осіб, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок, за формою згідно з додатком 7;

паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини;

погодження службою у справах дітей згоди законних представників кожної дитини на її виїзд за кордон на оздоровлення та відпочинок відповідно до переліку категорій дітей, визначених у підпунктах 2−5 пункту 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України;

заяви батьків на виїзд дитини за кордон, завіреної службою у справах дітей (може здійснюватися без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитини або свідоцтва про народження дитини)".

За словами адвокатки, оздоровлення та відпочинок дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей-сиріт за кордоном у сім’ях забороняється (допускається оздоровлення та відпочинок таких дітей виключно у складі організованих груп у закладах):

«Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які були евакуйовані з України, можуть забезпечуватися послугами з оздоровлення та відпочинку у складі організованих груп виключно на території держави, в якій вони перебувають».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як відомий український пастор Роман Корнійко у перший день війни з-під бомб евакуював до Німеччини 157 дітей-сиріт.

Фото: pixabay.com

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter