Скандальний легіонер «Динамо», у якого син від українки, перейшов до клубу із священного міста мусульман

Нападник «Динамо» та збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, якого з ганьбою вигнали з французького «Труа», працевлаштувався в Саудівській Аравії. 27-річний футболіст на правах оренди підписав контракт до 30 червня 2023 року з новачком елітного дивізіону «Аль-Вехдою», повідомляє клуб зі священного міста мусульман Мекки у Twitter.

Нагадаємо, що після переходу до «Динамо» у 2019 році Жерсон Родрігес, якому українська тенісистка Ольга Янчук народила сина, виступав на правах оренди за турецькі «Анкарагюджю» та «Еюпспор», а також французький «Труа», часто потрапляючи у скандальні ситуації. Люксембуржець і тренерському штабу «Динамо» в Україні грубіянив, і з одноклубником у Туреччині бився, та й з режимом у нього траплялися негаразди. До речі, у Саудівській Аравії, куди вирушить футболіст, виробляти, пити та продавати алкоголь не можна нікому, зокрема приїжджим.

Нагадаємо, що минулого сезону Жерсон Родрігес загалом провів за «Труа» та «Еюпспор» 17 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жерсон Родрігес купив Ferrari за півмільйона євро.

Фото ФК «Динамо», ФК «Аль-Вехда»

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter