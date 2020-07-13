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Футболист «Динамо» подрался с одноклубником: с ним расторгнут контракт (фото)
Люксембургский полузащитник «Динамо» Жерсон Родригес, закрутивший роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, попал в неприятную ситуацию в Турцию, где выступает на правах аренды за «Анкарагюджю».
25-летний футболист, имеющий сложный характер и не раз попадавший в скандальные истории, подрался на тренировке с партнером по команде Анте Кулушичем, результатом чего стало приличная ссадина у левого виска хорватского футболиста.
Виновником инцидента посчитали Жерсона, который не попал в заявку «Анкарагюджю» на матч с «Галатасараем» (1:0). Более того, по сообщениям авторитетного турецкого издания Fanatik, клуб намерен в одностороннем порядке разорвать арендное соглашение с футболистом, которое, впрочем, истекает 26 июля.
Отметим, что «Анкарагюджю» в лице Родригеса теряет квалифицированного нападающего — в 11 матчах за турецкий клуб он забил 6 мячей, во многом благодаря чему команда продолжает борьбу за сохранение прописки в высшем дивизионе. Но дисциплина, как говорится, превыше всего…
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