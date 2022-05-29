Названо переможців Канського кінофестивалю

Пізно ввечері 28 травня журі 75-го міжнародного Каннського кінофестивалю оголосило переможців цього найпрестижнішого кінофоруму у світі. Власником «Золотої пальмової гілки» став фільм шведського режисера Рубена Естлунда «Трикутник смутку». Картина присвячена світові моди. Критики відзначили її «безоглядний гумор».

Це вже друга «Золота пальмова гілка» у кар'єрі режисера. Першу він отримав на 70-му фестивалі у Каннах за драму «Квадрат».

Приз за найкращу чоловічу роль завоював актор із Південної Кореї Сон Кан-хо. Він зіграв головну роль у фільмі «Посередник» режисера Хірокадзу Кореєда.

Іранська актриса Захра Амір Ебрахімі отримала нагороду за найкращу жіночу роль. Вона знялася у стрічці «Святий павук» іранського режисера Алі Аббасі.

Бельгійський фільм «Близько» режисера Лукаса Донта розділив Гран-прі фестивалю з американською картиною «Зірки опівдні», знятою француженкою Клер Дені.

Також і спеціальний приз журі дістався одразу двом фільмам — італійській стрічці «Вісім гір» Шарлотти Вандермерш та польській драмі «Іа» Єжи Сколімовського.

Почесні призи фестивалю отримали цього року Том Круз та Форест Уітекер. У Каннах показали новий фільм із Крузом у головній ролі — «Топ Ган: Меверік».

75-й кінофестиваль Канна запам'ятався зверненням президента України Володимира Зеленського в день відкриття. Глава української держави процитував слова Чарлі Чапліна із фільму «Великий диктатор». Зеленський закликав кінематографістів усього світу не мовчати. Він також нагадав про інший прекрасний фільм — італійську трагікомедію «Життя прекрасне» Роберто Беніньї, головний герой якої опинився під час Другої світової війни у концтаборі зі своїм маленьким сином і намагається представити дитині у вигляді гри все, що відбувається з ними.

У Каннах також показали документальний фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічюса «Маріуполіс 2». Автор картини загинув під час її зйомок у Маріуполі. Його вбили росіяни. Фільм на фестиваль привезла наречена Мантаса Ганна Білоброва. Вона була у Маріуполі разом із режисером. Ганна розповіла журналістам, що їй довелося пережити.

У програмі «Особливий погляд» було показано фільм українського режисера Максима Наконечного «Бачення метелика». Картина розповідає про долю військової льотчиці Лілії, яка після визволення з ворожого полону відчайдушно намагається впоратися з посттравматичним синдромом та повернутися до мирного життя. Для неї полон виявився страшнішим за смерть.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», у передостанній день фестивалю спеціальний приз у Каннах був вручений українському псові Патрону, який став уже легендарним. Сам чотирилапий герой здобути нагороду не міг — був як завжди зайнятий пошуком мін у звільнених від ворога населених пунктах нашої країни.

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