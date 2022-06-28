Отримання пенсії можна прискорити: у ПФУ зробили важливе роз'яснення

Багато пенсіонерів та їхніх родичів давно зрозуміли, що пенсію краще отримувати через банк — це втричі швидше.

Наприклад, за даними ПФУ, на пенсійні виплати за червень спрямовано 51,2 млрд грн (фінансування завершено 24 червня), у тому числі 12,0 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 39,2 млрд грн — через уповноважені банки



І поки що уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, АТ «Укрпошта» станом на 26 червня доставило лише 76,98% профінансованої суми за червень. Іншими словами, поки частина пенсіонерів тільки чекають грошей з листоношею, їхні «колеги» вже на повну силу можуть використовувати кошти, що надійшли.

Тому часто виникає питання про те, як можна змінити спосіб отримання виплат. Особливо актуальним він для тих людей на заслуженому відпочинку, хто проживає разом із молодшими родичами, які вміють користуватися інтернет-банкінгом та банківськими картками.



Тим часом зробити це зовсім не важко, пояснили в Пенсійному фонді України — потрібно лише подати заяву.

Зробити це можна особисто, прийшовши до відділення Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг.

У другому випадку процедура подання заява не складає значних труднощів (але тільки в тому випадку, якщо у пенсіонера є кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Отже, потрібно зайти в особистий кабінет за допомогою КЕП та у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати підрозділ «Внесення змін до пенсійної справи».

Потім вибрати вкладку «Заява на зміну способу виплати пенсії», заповнити всі обов'язкові поля та прикріпити скан-копії:

паспорта;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

реквізитів, наданих банком (у разі обрання виплати через банк).

Заяву зі скан-копіями документів необхідно підписати за допомогою КЕП та надіслати до Пенсійного фонду України. І спокійно чекати на надходження пенсії на банківську картку.

Звичайно, навіть у цьому випадку виникають різні проблеми, про що свідчать численні коментарі громадян на сторінці фонду. Але всі вони, сподіватимемося, цілком можна вирішити.

Нагадаємо, що українські пенсіонери можуть бути впевнені в тому, що виплати їм не припиняться: учора, 28 червня, країни G7 домовилися направити нашій країні до 29,5 мільярда доларів у вигляді бюджетної підтримки. Ці гроші мають допомогти Україні ліквідувати дефіцит фінансування та продовжити надання основних послуг українському народу. Йдеться про виплату пенсій, стипендій, різноманітних посібників. Додаткову допомогу виділять також Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародна фінансова корпорація. Тож пенсійні виплати не припиняться.

359

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter