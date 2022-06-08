Пенсію краще отримувати через банк: у ПФУ прояснили ситуацію із виплатами за червень

Поки деякі пенсіонери стурбовані питанням, чи дочекаються підвищення виплат у липні, у Пенсійному фонді України вирішили порадувати їх інформацією про пенсії за перший літній місяць.

«Станом на 7 червня на пенсійні виплати направлено 14,4 млрд грн, у тому числі 4,1 млрд грн — на виплату пенсій через АТ „Укрпошта“, 10,3 млрд грн — через уповноважені банки», — сказано у повідомленні. сторінку фонду.

При цьому у ПФУ наголошують, що банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум, натомість АТ «Укрпошта» станом на 06 червня доставило лише 32,97% планової суми.

З чого напрошується висновок, що пенсію краще отримувати через банк — це утричі швидше. Але тільки в тому випадку, якщо пенсіонер проживає із родичами (які зможуть дійти до найближчого банкомату) або користується інтернет-банкінгом. Іншим же людям на заслуженому відпочинку найбільше підходить варіант чекати листоноші з грошима у себе вдома.

Водночас, українці пишуть у коментарях, що не все так райдужно і з отриманням пенсії через банк — вона не завжди приходить на карту вчасно. І в цьому випадку доводиться докладати додаткових зусиль для того, щоб отримати свої ж кошти.

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