Нелюди путіна вдарили по Дніпропетровській та Миколаївській областях: є загиблі та поранені, у тому числі діти (відео)

Російські окупанти минулої ночі знову обстріляли Дніпропетровську область .

Про це 28 червня у Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, загарбники атакували Криворізький район — удар припав по Широківській та Зеленодольській громадам.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

«Дуже всіх прошу не втрачати пильності. Будь ласка, переходьте в безпечні місця, коли чуєте сигнал тривоги. Обов'язково. Ворог підступний — цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях. Бережіть себе!» — наголосив глава ОВА.

Набагато сумнішою стала ніч для мешканців Миколаївської області. Зокрема, обласним центром рашисти випустили близько 11 ракет.

Також ворог обстріляв Очаків із реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, керівника області, наслідки ракетних ударів по Миколаєву зараз уточнюються, але спрацювала і ППО.

При цьому через обстріл Очакова троє людей загинули, а ще шість отримали поранення.

"Загинула дівчинка шести років, тримісячна дитина у комі. Триває робота ДСНС з розбору завалів", - розповів Кім.

У свою чергу голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва уточнила, що росіяни прямим попаданням ракет вдарили по Очакову сьогодні близько 05:00 ранку.

"Шість поранених, з них 4 дитини - тримісячне немовля зараз у комі, однорічна дитина та 13 і 16 - річні. Двоє людей загинули. Серед них дитина 6 років! Розбір завалів триває", - написала вона.

Нагадаємо, у понеділок, 27 червня, російські окупанти здійснили ракетний удар по Кременчуку Полтавської області, потрапивши ракетами по торговому центру «Амстор» із понад тисячею цивільних, будівля загорілася. Станом на ранок 28 червня було підтверджено загибель 18 людей.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що ракети випускалися стратегічними бомбардувальниками Ту-22М3, які злетіли з аеродрому Шайківка та здійснювали пуски з Курської області.

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