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Події

Рашисти вдарили по Дніпропетровській та Черкаській областях: є загиблий та поранені (відео)

16:34 26 червня 2022
Рашисти вдарили по Дніпропетровській та Черкаській областях: є загиблий та поранені (відео)

У неділю, 26 червня, окупанти обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Обстріл тривав кілька годин. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Тричі вдарив із „Градів“ та ствольної артилерії по людях та житлу. У Зеленодольську двоє поранених — чоловік і жінка. Їм надали медичну допомогу», — розповів він.

Резніченко додав, що у місті є руйнування багатоповерхівок, також пошкоджено будинок культури та поштове відділення.

Також у неділю, 26 червня, нелюди путіна завдали ракетного удару по Черкаській області.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його інформацією, відомо про два прильоти поблизу обласного центру. Внаслідок удару п'ятеро людей отримали поранення. Також є загиблий.

Одна із ракет пошкодила об'єкт інфраструктури.

«Вкотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не піддавайте всіх нас на повторні атаки по локаціях», — закликає глава ОВА.

Нагадаємо, вранці 26 червня ворог завдав масованого ракетного удару і по Києву — з російських літаків у районі Каспійського моря було випущено приблизно 14 ракет. Поки що відомо, що силам ППО вдалося збити одну з них. Зафіксовано масштабні руйнування у житловому секторі, поранено дитину.

Фото t. me/u_now/

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