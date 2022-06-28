Син потонув, а в батька зупинилося дихання: під Києвом сталася трагедія на озері

У селі Шамраївка під Києвом у місцевому озері втопився 18-річний хлопець. Це вже не перша подібна трагедія в області за останні кілька днів.

Повідомлення щодо трагічної події рятувальники отримали близько 8 години вечора 26 червня. Прибувши на місце НП, вони на поверхні водоймища не виявили тіло хлопця.

Як виявилося, біля водоймища був батько загиблого, який знепритомнів. Крім того, у чоловіка зупинилося дихання. Йому одразу викликали швидку медичну допомогу. В очікуванні медиків рятувальникам довелося розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Тіло потонулого хлопця виявили та підняли на поверхню лише 27 червня.

Нагадаємо, нещодавно у польському місті Гура Кальварія у Віслі потонули двоє 16-річних підлітків.



Фото https://www.facebook.com/MNSKOB

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