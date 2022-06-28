«Завжди доводилося вдавати з себе німу»: українська біатлоністка висміяла марення Лаврова про заборону російської мови у Києві

Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка так і не стартувала на Олімпійських іграх у Пекіні через коронавірус, відреагувала на слова міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, що в Києві забороняють російську мову.

«Так, звичайно, завжди доводилося вдавати з себе німу, а то раптом. Ця людина взагалі хоч раз у своєму житті була в Україні, що вона весь час несе?» — написала в Instagram 26-річна спортсменка, яка виросла в Білорусі і з 2020 року виступає за збірну України.

Нагадаємо, що бронзова призерка чемпіонату світу в естафеті Дар'я Блашко в січні 2022-го на п'ятому етапі Кубка світу в Оберхофі посіла 3-е місце в сингл-міксті, виборовши свою першу медаль у рамках КМ. Незабаром біатлоністка у складі збірної України розпочне у Словенії підготовку до сезону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чотирьох біатлоністок, які сховалися в росії, виключили зі збірної України.

Фото Xsport

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