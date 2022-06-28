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Мовчунка Тодоренко народила другу дитину, — росЗМІ

15:27 28 червня 2022
Регіна Тодоренко

Регіна Тодоренко, яка живе в Росії та замовчує війну проти України, вдруге стала матір'ю. Про це, посилаючись на оточення телеведучої та блогерки, повідомляють росЗМІ. Пишуть, що Тодоренко народила дочку.

Це друга дитина Регіни та Влада Топалова. Вони виховують дворічного сина Майкла.

Поки що ні Тодоренко, ні її чоловік не підтверджують народження другої дитини. Відомо, що незадовго до пологів вони разом із сином поїхали на Балі.

Нагадаємо, одеситка Регіна Тодоренко з початку російського вторгнення мовчить про повномасштабну війну. В одному з постів вона закликала до миру.

Позиція артистки, яка стала популярною в Україні, обурила багатьох її колег. Особливо цинічною була її реакція на вбивство у Бучі її колишнього хлопця. Колишній колега Тодоренко Коля Серга опублікував листування з нею.

А Катерина Осадча запропонувала таких, як Тодоренко позбавляти українського громадянства.

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