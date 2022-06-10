«С*ка ж! Ну як так можна?!»: Коля Серга різко висловився про мовчунку-Тодоренко

Відомий співак, екс-ведучий «Орла та Решки» Коля Серга, який вступив до лав ЗСУ, вперше розповів, чому відкрито звернувся до Регіни Тодоренко. Приводом листування стала смерть колишнього хлопця ведучої, але у відповідь вона вчинила так, що Коля Серга вже не міг промовчати.

Одесит Коля Серга зараз перебуває в рідній Одесі. Коли у Бучі загинув його друг, він звернувся до Тодоренко.

«Мого друга, який колись зустрічався з Регіною Тодоренко, убили в Бучі. Вистрілили в потилицю, хоч Алік не був військовим. Він вийшов із підвалу і його просто так убили», — сказав Микола програмі «Зірковий шлях».

Буквально за місяць до війни він шукав контакти друга, бо вони давно не бачились.

«Алік був дуже світлою, приголомшливою людиною. І коли я дізнався, що його більше немає — мене це вибило… Я записав сторіс і був злий на Регіну, яка ніяк не відреагувала», — поділився Серга.

Ведуча лише запитала: «Чи правда, що Алік помер? У нього хтось лишився?». Співак відповів, що залишилися дружина та донька.

Наступного дня, за його словами, Регіна опублікувала їхнє листування, але в ньому не було повідомлень Колі Серги, тільки її смс. Ведуча написала: «Людина піариться за мій рахунок».

«А в мене все залишилася! Я виклав скріншот листування і написав: «Хлопці, нічого не коментуватиму, просто подивіться, як воно було. І все одно ця ситуація мене зсередини розбурхує, я розумію, що с*ка! С*ка ж! Ну як так можна? Одна справа, якщо б ти була просто людиною, яка емігрувала до росії і залишилася там жити. Але ти селебріт, на тебе дивляться люди, вони тобі довіряють», — вважає Микола.

Коля Серга зізнався, що не думав виносити цю історію на обговорення, але коли Регіна Тодоренко вирішила знечестити його за спиною, він вирішив не мовчати й розповів усю правду.

Нагадаємо, Тодоренко з початку російського вторгнення мовчить про війну, метафорично говорячи про мир, тоді як на її рідну Одесу летять російські ракети. Вона виступила в «Лужниках», а нещодавно виїхала з росії.

Фото instagram.com/thekolya

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