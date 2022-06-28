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Україна

Війна росії проти Литви: наскільки можлива та чому Вільнюс вдало розрахував час запровадження санкцій

20:20 28 червня 2022
литовський прапор

Перед запровадженням санкції Вільнюс відмовився від купівлі російської електроенергії, газу, мазуту. Насправді, в рф немає важелів для того, щоб ефективно натиснути на Литву, звісно, крім військових. Таке переконання висловив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор Інституту світової політики Євген Магда.

— Проте в даному випадку я б сказав, що вони далеко не головні, повторюсь, бо немає чим тиснути. Обстріляти «іскандерами» країну — члена НАТО вони можуть. Щоправда, це одразу спровокує втручання Північноатлантичного Альянсу. Тим паче, з 2015 року на території країн Балтії є військова присутність країн НАТО, — зауважує Євген Магда.

Треба сказати, що Литва дуже вправно розрахувала час застосування цих санкцій — буквально напередодні саміту НАТО. Зрозуміло, що в ці дні Альянс та його структури працюватимуть в режимі підвищеної готовності. Це ні для кого не є секретом. Відповідно, після саміту буде посилена військова присутність Альянсу. Тобто йдеться про збільшення присутності з батальйону до бригади. Умовно кажучи, кількість військових та техніки зросте втричі в кожній з країн Балтії.

Аналізуючи вірогідність силового сценарію, Євген Магда зазначає, що у Литві армія формується за призовом і налічує понад 20 тис. людей. Загалом вона непогано підготовлена та оснащена. Натомість росія втратила в Україні значну частину своїх боєздатних підрозділів.

— Росіяни в Калінінградській області швидко організували навчання Балтійського флоту зі стрільбами з артилерії та ракет. Не знаю, що ще вони можуть вдіяти, ну, хіба що Рогозін вдягне футболку з надписом: «Не смішіть мої іскандери», — вважає Євген Магда.

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