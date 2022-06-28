У росії немає важелів для того, щоб ефективно натиснути на Литву. Звісно, крім військових, — Євген Магда

Останніми днями відносини між москвою та Вільнюсом дійшли до точки кипіння. Розпочалось це загострення 17 червня, коли залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю про припинення транзиту до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції. У держдумі пригрозили «вдатись до самозахисту» і викликали посла Євросоюзу для пояснень. 20 червня росія розпочала військовий збір в Калінінградській області. А вже 21 червня секретар ради безпеки рф Микола Патрушев заявив, що його країна готує швидку й жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни. Натомість президент Литви Ґітанас Науседа обговорив питання транзиту з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і наголосив, що його країна не піде на поступки росії. Зрозуміло, що Литва повинна й застосовуватиме санкції ЄС. Чому москва настільки розсердились на Вільнюс за запровадження санкцій Євросоюзу, що загрожує піти на неї війною, наскільки підготовленою до ескалації виявилась Литва та чи поділиться власною зброєю з рф Білорусь, в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

«Росія дійсно не очікувала цих санкцій, а Литва, як на мене, підготувалась до них дуже добре»

— Євгене, країни Балтії неможливо назвати прихильниками росії. Тож невже в москві думали, що Литва, як член ЄС, проігнорує санкції?

— В росії модель поведінки наступна: вони єдині праві й всі мають з ними рахуватися. Після Другої світової війни відносини росії та Радянського Союзу, правонаступницею якого вважає себе москва, підштовхують її до такого висновку. Це очевидна реальність. Думаю, рф дійсно не очікувала цих санкцій, а Литва, як на мене, підготувалась до них дуже добре.

— У чому проявилась ця підготовка?

— Перед тим як запроваджувати санкції, Вільнюс відмовився від купівлі російської електроенергії, газу, мазуту. Насправді, в рф немає важелів для того, щоб ефективно натиснути на Литву, звісно, крім військових. Проте в даному випадку я б сказав, що вони далеко не головні, повторюсь, бо немає чим тиснути. Обстріляти «іскандерами» країну — члена НАТО вони можуть. Щоправда, це одразу спровокує втручання Північноатлантичного Альянсу. Тим паче з 2015 року на території країн Балтії є військова присутність країн НАТО.

Треба сказати, що Литва дуже вправно розрахувала час застосування цих санкцій — буквально напередодні саміту НАТО. Ми ж розуміємо: в ці дні Альянс та його структури працюватимуть в режимі підвищеної готовності. Це ні для кого не є секретом. Відповідно, після саміту буде посилена військова присутність Альянсу. Тобто йдеться про збільшення його присутності з батальйону до бригади. Умовно кажучи, кількість військових та техніки зросте втричі в кожній з країн Балтії.

— Припускаю, що запровадження цих санкцій не лише зачіплює несамовите імперське «его» росії, а й завдає їй відчутних фінансових збитків. Все ж наскільки значущі ці обмеження для росії?

— Йдеться про сам факт, що, по-перше, росія не може здійснювати транзит усього залізницею. Для неї дуже чутливим є обмеження на перевезення підсанкційних товарів. Думаю, що різні військові товари та техніку вона не могла перевозити й раніше, тому транспортувала їх морем. В даному разі напрошується наступна аналогія: російський ведмідь думає, що він витягнув литовське бурштинове намисто, але насправді це колючий їжак, наступати на який дуже боляче.

Загалом імперська хвороба в рф, як сіфіліс, може проявитись у несподіваних вимірах: то імперська гідність відвалиться, то запалення імперської значущості почнеться. Тому буває дуже по-різному.

«Домовлятись з Литвою — нижче російського розуміння»

— Тож росія нічим не може погрожувати Литві?

— Критичної залежності немає. Домовлятись з Литвою — нижче російського розуміння. Тому в Калінінградську область відправили Патрушева, щоб він політав та помахав своїми «яструбиними крилами» та показав «пазурі». Звичайно, є певна ймовірність згадати про відомий Сувалківський виступ (суть якого зводиться до того, що, захопивши частину Польщі, можна відрізати країни Балтії від інших країн — членів НАТО та ЄС). Але це лунало ще 5 років тому, під час навчань «Захід- 2017». Не думаю, що в Альянсі сидять йолопи, які не сприймають серйозно подібні загрози й не продумали механізм взаємодії. Все ж колективна безпека для НАТО — це дуже важливо. Тому не маю сумнівів, що в подібному випадку Польща прийде на допомогу Литві. В даному разі називаю саме Польщу, а не Латвію та Естонію, передовсім виходячи з розмірів армії. Якщо ми говоримо про цей компонент, вочевидь, Україна теж мала б продемонструвати крок з пожвавлення «Люблінського трикутника», в даному контексті. Адже Литва поставила у вкрай незручне становище нашого ворога, і ми повинні це публічно підтримувати.

— Таким чином, про відкриття росією ще одного театру воєнний дій не йдеться?

— У Литві армія формується за призовом і налічує понад 20 тис. осіб. Загалом вона непогано підготована й оснащена. Натомість росія втратила в Україні значну частину своїх боєготових підрозділів. Росіяни в Калінінградській області швидко організували навчання Балтійського флоту зі стрільбами з артилерії та ракет. Не знаю, що ще вони можуть вдіяти, ну хіба що Рогозін вдягне футболку з надписом: «Не смішіть мої іскандери».

Повторюсь, російсько-українська війна, яка триває вже три місяці, так чи інакше примусила НАТО бути в стані підвищеної боєготовності, ніж було раніше. Вважаю, там готові до різних варіантів розвитку подій. Не думаю, що Литва не узгоджувала свої дії з партнерами по НАТО. В будь-якому разі поставила їх до відома.

— Насамкінець трошки поговорім про Білорусь. З'явилась інформація, що Лукашенко може частково поділитися своїм озброєнням з росією.

— Останніми днями Лукашенко мав кілька офіційних зустрічей з путіним у Санкт-Петербурзі, а кремлівський диктатор їздив до Білорусі. Думаю, такий варіант можливий. Ба більше, вважаю, що Лукашенко у своїх смиканнях може навіть до Криму вирушити, таким чином визнати півострів російським. У певному вимірі йому все одно втрачати немає чого після того, як він став співучасником російських воєнних злочинів у Бучі й не лише. Ми ж розуміємо, звідки в Україну зайшли російські війська: про напад з Білорусі — це відомий момент. Водночас безпосередня участь білоруських військ у війні у мене викликає сумніви. Адже їхня армія формується за призовом, а говорити, що там було серйозне бойове навчання — я б не ризикнув. Звісно, російська пропаганда там працює, проте не думаю, що самі білоруси готові воювати проти українців.

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