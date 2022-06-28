Ударом через себе на 95-й хвилині: в Норвегії телекоментатор збожеволів після неймовірного голу воротаря (відео)

Вболівальники, які відвідали в Осло матч третього за силою дивізіону чемпіонату Норвегії з футболу між «Юллерном» та «Сотрою» (2:2), стали свідками неймовірної розв'язки.

У пересічному поєдинку середняків ліги господарі поля вигравали після першого тайму — 2:0 і, здавалося, без проблем доведуть справу до перемоги. Але на 79-й хвилині гості відіграли один м'яч, а на 95-й, коли футболісти «Сотри» зважилися на фінальний штурм воріт суперника, свою команду врятував від поразки голкіпер Мортен Грасмо. Після навісу до штрафного майданчика «Юллерна» і метушні 26-річний воротар зважився на удар через себе, і м'яч за хитромудрою траєкторією опустився за комір його візаві — 2:2. Лише послухайте реакцію телекоментатора, котрий божеволів!

Втім, у футболі й не таке трапляється. Наприклад, нещодавно у Туреччині забили м'яч ударом через усе поле.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Барселони» забив гол-красень неймовірним ударом із кутового.

Фото ФК «Сотра»

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter