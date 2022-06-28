«Передавала бойовикам дані про українську техніку та бійців»: організаторка мережі інформаторів Багіра отримала строк

Рівненський міський суд визнав винною уродженку Донецька Олену Моісеєнко у сприянні терористичній організації і державній зраді. Про це стало відомо з опублікованого вироку.

З матеріалів справи: у січні 2017 року жінка, перебуваючи на окупованій території Донецької області, спільно з іншими особами створила агентурну мережу. До неї залучила громадян України, які проживали на території, що знаходиться поблизу лінії розмежування, та які мають знайомих з числа осіб, що проживають поблизу шляхів переміщення військової техніки в зону проведення АТО. Мова йде про Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, Волноваху… З метою ідентифікації себе Олена використовувала позивний Багіра, а всю інформацію ворогам передавала телефоном. Учасники агентурної мережі теж використовували позивні. Інформація передавалась бойовикам Кадету, Ангелу, а також безпосередньо військовому керівництву «днр», які використовували позивні 203, Шайтан та ін. й позиціювали себе як представники спеціальних служб рф (федеральної служби безпеки, головного розвідувального управління міністерства оборони рф тощо).

Рівненський міський суд розглядав справу без обвинуваченої. На думку її адвоката, слідчими не доведено, що вона та організаторка мережі інформаторів є однією і тією ж особою. Натомість прокуратура та слідчий суддя мали докази — копії паспорта Олени Моісєенко, роздруківки руху коштів по рахунку, а також копії анкети-заяви про приєднання до банківських послуг. Крім того, в ютубі були виялені ролики із такими назвами: «Багира: Где закон об ополчении», «Корректировщица „ДНР“ Багира вышла из подвала и требует у России: Где мои деньги», «Cамое страшное — седые дети». Жінка, яка фігурувала там, ззовні дуже схожа на зрадницю Олену.

Зрештою, суд присудив їй 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її найближчим часом обіцяють затримати.

До слова, ще у 2015 році кремлівські ЗМІ розповідали про «ополченку» Багіру. Відомо, що вона працювала секретарем на кафедрі фізики місцевого університету, після того вступила на психолога. З травня 2014 року почала займатися збором аналітичних даних щодо пересування української техніки та особового складу. Усі дані передавалися Оленою до штабу «Калізей», а також командирам, які мали позивні Скажений та Шайтан. То ж насправді діяльність цієї мразоти почалась ще задовго до того, як її почали документувати слідчі України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Львівщині оголошено підозру зраднику — колишньому співробітнику КДБ, що коригував вогонь ворога по Яворівському полігону.

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