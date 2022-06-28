«Передавала бойовикам дані про українську техніку та бійців»: організаторка мережі інформаторів Багіра отримала строк
Рівненський міський суд визнав винною уродженку Донецька Олену Моісеєнко у сприянні терористичній організації і державній зраді. Про це стало відомо з опублікованого вироку.
З матеріалів справи: у січні 2017 року жінка, перебуваючи на окупованій території Донецької області, спільно з іншими особами створила агентурну мережу. До неї залучила громадян України, які проживали на території, що знаходиться поблизу лінії розмежування, та які мають знайомих з числа осіб, що проживають поблизу шляхів переміщення військової техніки в зону проведення АТО. Мова йде про Ізюм, Слов'янськ, Краматорськ, Волноваху… З метою ідентифікації себе Олена використовувала позивний Багіра, а всю інформацію ворогам передавала телефоном. Учасники агентурної мережі теж використовували позивні. Інформація передавалась бойовикам Кадету, Ангелу, а також безпосередньо військовому керівництву «днр», які використовували позивні 203, Шайтан та ін. й позиціювали себе як представники спеціальних служб рф (федеральної служби безпеки, головного розвідувального управління міністерства оборони рф тощо).
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Рівненський міський суд розглядав справу без обвинуваченої. На думку її адвоката, слідчими не доведено, що вона та організаторка мережі інформаторів є однією і тією ж особою. Натомість прокуратура та слідчий суддя мали докази — копії паспорта Олени Моісєенко, роздруківки руху коштів по рахунку, а також копії анкети-заяви про приєднання до банківських послуг. Крім того, в ютубі були виялені ролики із такими назвами: «Багира: Где закон об ополчении», «Корректировщица „ДНР“ Багира вышла из подвала и требует у России: Где мои деньги», «Cамое страшное — седые дети». Жінка, яка фігурувала там, ззовні дуже схожа на зрадницю Олену.
Зрештою, суд присудив їй 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її найближчим часом обіцяють затримати.
До слова, ще у 2015 році кремлівські ЗМІ розповідали про «ополченку» Багіру. Відомо, що вона працювала секретарем на кафедрі фізики місцевого університету, після того вступила на психолога. З травня 2014 року почала займатися збором аналітичних даних щодо пересування української техніки та особового складу. Усі дані передавалися Оленою до штабу «Калізей», а також командирам, які мали позивні Скажений та Шайтан. То ж насправді діяльність цієї мразоти почалась ще задовго до того, як її почали документувати слідчі України.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Львівщині оголошено підозру зраднику — колишньому співробітнику КДБ, що коригував вогонь ворога по Яворівському полігону.
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