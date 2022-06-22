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Надя Дорофєєва розсекретила свої нові стосунки

12:22 22 червня 2022
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва, яка оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом на початку війни, розсекретила нові стосунки. Вона підтвердила чутки про роман із ресторатором Михайлом Кацуріним. Надя опублікувала в Інстаграм фото в обіймах із коханим і коротко підписала: «Разом». Інших подробиць Дорофєєва не повідомила, коментарі під фото закрила.

Раніше Дантес в інтерв'ю спростував чутки про те, що Надя пішла від нього до Кацуріна.

«Вона не втекла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться підтягти. Якщо вони будуть разом — круто, це також вибір. А я тоді придивлюся до Даші», — говорив Дантес.

До речі, йому приписують роман із дружиною Кацуріна Дашею.

А Надю та Михайла ще у квітні помітили разом в Іспанії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що співачка Наталія Валевська оголосила про розлучення після 20 років шлюбу.

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