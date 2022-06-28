«Готові вчепитися в горло будь-якому росіянину»: зірки шоу-бізнесу відреагували на цинічний удар ракетами по ТЦ у Кременчуці

Українські знаменитості емоційно відреагували на цинічний удар ракетами по мирному цивільному об'єкту в Кременчуці, де вже оголосили про понад 20 загиблих та десятки поранених.

Телеведуча Катерина Осадча згадала, як вся Україна співчувала росіянам, коли у місті Кемерово згорів торговий центр «Зимова вишня». І як росіяни тепер у соцмережах зловтішаються трагедією в Україні.

«Тисячі людей у торговому центрі, поряд жодного військового об'єкта!

Ми співчували російським батькам, коли їхні діти згоріли живцем у торговому центрі в Кемерово, а тепер ці самі батьки, нас палять живцем, тільки уявіть масштаб цинізму нації.

Це геноцид, знищення населення.

Світ, зупиніть це!

Нам потрібне закрите небо!!!», — написала Осадча в Інстаграм і додала, що не пробачить жодної смерті, ніколи.

Режисер Алан Бадоєв упевнений, що ці звірства обов'язково повернуться росіянам, вони заплатять за кожне відібране життя.

Співачка Надя Дорофєєва назвала удар по ТЦ тероризмом, який щодня відбувається в Україні.

«Все це занадто. Мені нестерпно боляче. Нині мені здається, ридає вся країна. Друзі, тримайтеся!» — крізь сльози сказала Надя.

Співак Нікіта Алєксєєв звернувся до своїх російських передплатників і вкотре намагався достукатися до них, показавши справжні кадри пожежі в ТЦ, які назвала російська пропаганда постановкою, як і в Бучі та в Ірпені.

«Знайте, ви живете у Задзеркаллі. Вас щодня обдурюють. Ваші солдати - справжнісінькі терористи і нічого спільного з військовою честю та гідністю в них немає. Так само, як і найвище політичне керівництво вашої країни», – написав співак.

«Як підло та цинічно, рашисти-орки показують своє справжнє обличчя. КРЕМЕНЧУК, з вами вся УКРАЇНА», - висловився Михайло Хома (DZIDZIO).

Раніше відомі футболісти П'ятов, Воронін, Долгополов та інші висловилися про трагедію у Кременчуці.

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