Трупи у вантажівці: у США знайдено мертвими 46 нелегалів

У вівторок, 28 червня, американські ЗМІ повідомили про трагедію, яка сталася у Техасі. У передмісті Сан-Антоніо було виявлено величезну 18-колісну фуру з нелегалами в причепі. Вантажівку було кинуто на узбіччі. Усередині було кілька десятків мігрантів з Мексики.

Мер Сан-Антоніо Рон Ніренберг повідомив, що 46 людей померли. Ще 16 — 12 дорослих та четверо дітей — у вкрай тяжкому стані доставили до лікарні. Вони були настільки слабкі, що не могли самостійно вибратися з причепа.

У вантажівці не було вентиляції. Нелегали також не мали питної води. Скільки часу вони провели у закритому причепі, доки не зрозуміло. У понеділок, 27 червня, у Сан-Антоніо температура повітря вдень становила 39,5 градуса за Цельсієм.

Лікарі кажуть, що тіла госпіталізованих були такими гарячими, що до них не можна було торкнутися.

Поліція затримала трьох підозрюваних, проте влада поки що не може з упевненістю сказати, що ці люди мають відношення до загибелі нелегалів. Начальник поліції Сан-Антоніо Вільям Макманус відмовився коментувати затримання.

Американські ЗМІ називають трагедію в Сан-Антоніо однією з найжахливіших в історії нелегальної міграції. У 2003 році в цьому ж місті у вантажівці знайшли 19 мертвих нелегалів. У 2017 році на парковці біля супермаркету Walmart у Сан-Антоніо стояла фура, у якій виявили 10 трупів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загадкову смерть понад 20 підлітків у нічному клубі в ПАР.

204

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter