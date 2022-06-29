У молодик сміливо розробляйте плани і будьте обережнішими з грошима: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 червня

День молодика, 29 червня, несе заспокоєння та гармонію, цього дня енергію варто витрачати економно, відклавши активні дії на інший час. Цього дня краще віддати перевагу плануванню (а не впровадженню планів) або навіть мріям, які можуть втілитись у життя. Водночас треба бути уважним, щоб не стати жертвою шахраїв. Та й із фінансами варто бути обережним — велика ймовірність втрати коштів. Першого дня Місяця, який пов'язують із головним мозком та лицьовою частиною голови, не рекомендують перевтомлюватися, вживати алкоголь, їсти гостру та дуже гарячу їжу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 29 червня пропонує goroskop.i.ua.

Овнам зірки рекомендують знайти застосування талантам, якими щедро обдаровані представники цього знаку зодіаку та про які вони трохи забули.

Тільцям може бути важко довіряти деяким оточуючим. Варто довіритися своєму інстинкту.

На Близнюків чекає чудовий день — все у них виходитиме ідеально.

А ось Ракам потрібно відкласти експерименти - наслідки можуть виявитися не такими, на які ви розраховували.

Якщо для досягнення бажаної мети Левам потрібно ризикнути, то представники цього знаку зодіаку можуть спробувати. Вийде — відмінно, не вийде — набудете цінний життєвий досвід.

Діви сьогодні здатні викласти всі свої секрети першому зустрічному і посміятися з них у його компанії. А ось чужі секрети краще не видавати.

Над Терезами зависла деяка загроза, але їй можна запобігти, якщо негайно зайнятися цим питанням.

Скорпіону зірки радять у цей день відкрити свої почуття близькій людині, а якщо представник цього знаку зодіаку вже це зробив, просто ще раз нагадати про них.

Стрільцю день принесе відчуття невпевненості і, водночас, — захоплення тим, що відбувається. Ідіть сміливо на поклик — ви не пошкодуєте про свою необачність.

Вдалий день чекає на Козерога. Головне — не зарватися та не вирішити, що так буде завжди.

А Водолію сьогодні краще не поспішати робити висновки — те, що ви можете розцінини як образу, буде, швидше за все, просто не дуже вдало сформульованим жартом.

Рибам в цей день також слід тримати емоції під контролем. Інакше представники цього знаку зодіаку можуть поламати все, до чого зможуть дотягнутися.

Раніше астрологиня Олександра Івашина стверджувала, що молодик буде непростою, досить жорсткою і рідкісною астрологічною подією і що наступний місяць буде динамічним та трансформаційним. Астрологиня припустила, що липень активно активізуватиме родові програми, які енергетично максимально включаться на захист Батьківщини — це буде колосальний імпульс, пов'язаний з військовими діями.

Фото Pixabay

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