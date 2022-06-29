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Kalush Orchestra готує спільний хіт із найближчим конкурентом на «Євробаченні»

13:12 29 червня 2022
Kalush Orchestra

Переможці «Євробачення» гурт Kalush Orchestra, який виступив на фестивалі в Гластонбері на одній сцені з Полом Маккартні, готує сюрприз для своїх шанувальників. Українські музиканти запишуть хіт із найближчим конкурентом на конкурсі — британською зіркою Семом Райдером, який посів друге місце.

Деталі спільної роботи поки що не розголошуються. Соліст Kalush Orchestra лише сказав, що нову роботу презентують незабаром.

«Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наш музичний твір дуже скоро. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули», — сказав фронтмен гурту Олег Псюк у коментарі виданню Metro.

Британський виконавець, який підтримує українців на «Євробаченні», також не розголошує подробиці співпраці. Він лише підтвердив в одному з телешоу, що готує спільну роботу із Kalush Orchestra.

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania здобув феєричну перемогу на «Євробаченні», отримавши 631 бал. Ця перемога принесла право Україні приймати конкурс у себе. Але Європейський мовний союз ухвалив рішення провести конкурс в іншій країні через небезпечну ситуацію в Україні через воєнні дії.

Фото instagram.com/kalush.official, instagram.com/samhairwolfryder

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