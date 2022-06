Kalush Orchestra виступили на фестивалі в Гластонбері на одній сцені з Полом Маккартні

У Великій Британії завершився рок-фестиваль у Гластонбері, який по праву вважається найбільшою музичною подією не лише у Сполученому Королівстві, а й у Європі. Його часто називають британським Вудстоком, бо тут панує така сама атмосфера свободи. Цьогорічний фестиваль пройшов під знаком солідарності з Україною.

Вперше у Гластонбері виступили українські музиканти. То був справжній десант! Британці почули наживо Kalush Orchestra, «ДахаБраха» разом із Джамалою, Go_A.

До тисяч глядачів звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав їх розповсюджувати правду про війну в Україні. «Росія вкрала наш світ та спокій. Але ми не дозволимо російській війні зламати нас. І ми хочемо зупинити війну перед тим, як вона зламає долі людей в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки. Всі люди зараз перебувають під загрозою», — наголосив він.

Під час виступу «ДахаБраха» та Джамали на величезному екрані за сценою демонструвалися кадри зруйнованих під час війни українських міст та сіл. Над головами музикантів потім з'явилося гасло Arm Ukraine now! («Озброїти Україну негайно!»)

На прохання кількох тисяч глядачів Kalush Orchestra двічі виконали свій хіт «Стефанія», з яким перемогли у травні на конкурсі «Євробачення».

А ще Україну підтримав сер Пол Маккартні. Його виступ на сцені у Гластонбері вже назвали історичним. Почалося все з того, що глядачі хором заспівали Happy Birthday to you! Дійсно, легендарному музикантові 18 червня виповнилося 80 років. І він став найстарішим виконавцем, який дав концерт у Ґластонбері за весь час проведення фестивалю. Фанати чекали на приїзд сера Пола три роки. Фестиваль через пандемію коронавірусу скасовували два роки поспіль. І ось це відбулося.

Маккартні дав ясно зрозуміти, на чиєму він боці. Музикант вийшов на сцену, розмахуючи українським прапором. І він робить це вже не вперше. Прапор України став головним атрибутом нещодавнього турне Пола у США. Він також зіграв кілька концертів на гітарі, розфарбованій у синій та жовтий кольори.

«Для військових, для мешканців України та людей у всьому світі вчинок Маккартні дуже важливий. Коли найбільші зірки підтримують вас і розуміють, це означає, що правда на вашому боці. Це дає нам сили триматися», — заявив журналістам Марко Галаневич із гурту «ДахаБраха».

Але український прапор був далеко не єдиним сюрпризом від колишнього «бітла». Він зворушив присутніх та мільйони телеглядачів фантастичним дуетом із… Джоном Ленноном! Це диво стало можливим завдяки втручанню знаменитого режисера Пітера Джексона, який зняв трилогії «Володар кілець» та «Гобіт». Майстер спецефектів зумів поєднати відеозапис виступу Леннона з живим виступом Маккартні.

Джон та Пол виконали стару пісню The Beatles під назвою I've Got A Feeling.

Потім до Маккартні несподівано приєднався колишній барабанщик культового гурту Nirvana, а нині гітарист та вокаліст Foo Fighters Дейв Грол. Глядачі ревли від захоплення. Пол і Дейв виконали «важку» рок-версію хіта The Beatles 1963 року I Saw Her Standing There.

Не встигла публіка отямитися, як на сцену вийшов Брюс Спрінгстін!

І знову чудовий дует двох рок-ветеранів! Прозвучали композиції Glory Days та I Wanna Be Your Man.

Пол Маккартні, Дейв Грол та Брюс Спрінгстін

Концерт Пола Маккартні тривав 2 години 50 хвилин. Він виконав 36 пісень, зокрема хіт Джонні Деппа My Valentine. На екрані в цей час демонстрували кліп із Джонні. Тим самим Маккартні висловив підтримку своєму другові, який нещодавно виграв позов проти колишньої дружини, актриси Ембер Герд.

